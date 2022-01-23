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السيسي: دفعنا ثمناً باهظاً لدحر الإرهاب
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الإثنين 24 يناير 00:57

أحمد عاطف (القاهرة)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أن ثورة 25 يناير عبرت عن تطلع المصريين لبناء مستقبل جديد ينعم فيه جميع أبناء الشعب بسبل العيش الكريم.
وأضاف السيسي، خلال كلمة له في احتفالية عيد الشرطة المصرية الـ70: إن الإنجاز الذي حدث فيما يخص دحر الإرهاب كان مقابله ثمن كبير تم دفعه، مطالباً ليس فقط بإحياء ذكرى الشهداء، ولكن تذكر من قدموا أرواحهم وأصيبوا للحفاظ على البلاد. وشدد السيسي على أن «الطريق لا يزال طويلاً، وما تحقق على الصعيد الاقتصادي والأمني، هو مجرد خطوة على طريق بناء المستقبل، الذي نسعى لتثبيت دعائم استقراره، وبناء الجمهورية الجديدة التي تحفظ كرامة المواطن المصري، وتوفر له أفضل الظروف المعيشية».
وأوضح السيسي لأسر الشهداء في مصر أنه والشعب المصري لن ينسوا ما قدمه أبناؤهم، موضحاً أن هذه الشهادة والتضحية كانت سبباً في بناء مصر القوية، كما إن بفضلهم يعيش 100 مليون مصري الآن.
ووجه الرئيس المصري التحية بمناسبة ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي عبرت عن تطلع المصريين لحياة كريمة، مشيراً لرجال الشرطة المصرية، أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهوناً بامتلاك العدة والعتاد، وإنما هو مرهون بمدى إيمان وعقيدة الرجال الراسخة داخـل نفوسهم.
إلى ذلك، كشفت وزارة الداخلية المصرية خلال احتفالاتها الـ70 بعيد الشرطة عن خفض معدلات الجريمة خلال 2021 بنسبة 13.2 في المئة مقارنة بعام 2020، بينما نجح رجال الداخلية في ضبط 1776 تشكيلاً عصابياً، وتنفيذ أكثر من 24.5 مليون حكم قضائي، وضبط 51.3 ألف قطعة سلاح ناري، و74 ورشة لتصنيع الأسلحة.

مصر
عبدالفتاح السيسي
ثورة 25 يناير
الشرطة المصرية
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