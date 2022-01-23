الدبيبة يطالب بدستور قبل إجراء الانتخابات في ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، أمس، الحاجة إلى دستور في البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، علماً بأن لا دستور في ليبيا منذ ألغاه الزعيم الراحل معمر القذافي عام 1969.

وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر الماضي، بسبب خلافات بين الأطراف الليبيين.

وكان يفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية تتمة لعملية سياسية انتقالية رعتها الأمم المتحدة، على أمل أن تليها انتخابات تشريعية ترسي الديمقراطية في البلاد.

وقال الدبيبة، خلال مشاركته في ندوة بعنوان «الدستور أولاً» في طرابلس: «نحن بأشد الحاجة لدستور يحمي الوطن والمواطن وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور، فالشعب يريد انتخابات حرة تعبر فعلاً عن إرادته، ولا يريد إطالة الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة».

واعتبر أن المشكلة تكمن في عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور.

وكانت الهيئة التأسيسية لصوغ مشروع الدستور في ليبيا اعتمدت رسمياً مشروع الدستور في يوليو 2017، بموافقة أكثر من ثلثي أعضائها.

لكن عدداً من أعضاء الهيئة طعنوا بمشروعية إقرار المسودة، كون التصويت شابته «مخالفة إدارية»، مطالبين بعدم إحالتها على مجلس النواب للمصادقة عليها قبل إجراء الاستفتاء الشعبي، الأمر الذي قبلته محكمة البيضاء شرق البلاد، وقضت ببطلان مسودة الدستور.

واقترح رئيس البرلمان عقيلة صالح، يوم الثلاثاء الماضي، تشكيل لجنة جديدة تضم خبراء ليبيين وأجانب بهدف صوغ مسودة جديدة للدستور، طالباً من اللجنة البرلمانية التي شكلت لمتابعة موضوع الانتخابات إلى تحديد موعد «نهائي» لها قبل نهاية يناير.

من جانبه، أكد الباحث في الشأن الدستوري والسياسي الليبي محمد محفوظ أن فكرة طرح الاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات مطلب شعبي حقيقي واستحقاق قانوني ودستوري، وفق الإعلان الدستوري الذي يسير المرحلة الحالية، موضحاً أنه كان يتوجب على البرلمان ومجلس الدولة الاستفتاء عليه بعد انتهاء الهيئة التأسيسية من مشروع الدستور في يوليو 2017 إلا أن الصراعات السياسية والعسكرية حالت من دون ذلك.

وحذر الباحث في الشأن الدستوري، في تصريحات لـ«الاتحاد»، من محاولات العبث بمشروع الدستور بإدخال تعديلات تصفها بـ«الفنية»، موضحاً أن مسألة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا، بشكل متزامن خلال العام الجاري، أمر صعب، وتابع: «يمكن أن تجري انتخابات برلمانية فقط خلال العام الجاري حال توافر الإرادة والدعم المحلي والدولي الحقيقي».

وفي شرق ليبيا، بحث رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أمس، مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، سبل حلحلة الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية والسعي لتحقيق الإرادة الليبية، وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية وموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حسبما أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي.

بدورها، أكدت وليامز عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أنها شجعت خلال اجتماعها مع صالح جميع النواب على حضور الجلسة التي ستناقش تقرير لجنة «خريطة الطريق»، داعية النواب لتحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي بتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات، علاوة على الإطار الزمني المنصوص عليه في «خريطة طريق» ملتقى الحوار السياسي.

وشددت وليامز على أن الشعب الليبي يريد إنهاء الفترة الانتقالية التي طالت لسنوات، ومعها ترتيبات تقاسم السلطة المتعاقبة، مؤكدة أنه لن يكون هناك حل لأزمة الشرعية التي أصابت كافة المؤسسات الليبية إلا من خلال صناديق الاقتراع.

ودعت الأطراف كافة للتركيز على العملية الانتخابية، إضافة إلى مواكبة عمليات المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية للعملية الانتخابية.

وجاء اللقاء قبل يوم من تقديم ستيفاني وليامز إحاطتها الأولى منذ عودتها إلى ليبيا مطلع ديسمبر الماضي، إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، حول تطورات الأوضاع في البلاد، والتي يتوقع أن تعلن خلالها خطتها للمضي قدماً في العملية السياسية التي تعثرت بعد تعذُّر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.