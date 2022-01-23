العراق: عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول «داعش» في ديالى

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

أعلنت قيادة عمليات ديالى في العراق، أمس، إطلاق عملية أمنية واسعة من محاور عدة لملاحقة فلول تنظيم «داعش» الإرهابي في حوض العظيم.

وتستهدف العملية عناصر التنظيم الإرهابي، على «الحدود الفاصلة بين قيادات عمليات ديالى وصلاح الدين وسامراء، بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية»، بحسب بيان صادر عن قيادة العمليات.

وأوضح البيان أن «العمليات ستستمر رغم انخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو والتضاريس المعقدة والحركة الصعبة داخل الأدغال والمسطحات المائية ضمن نطاق العمليات».

من جانبه، اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس، أن ما يتم تداوله من أحاديث حول إمكانية عودة تنظيم «داعش» بمهاجمة مدن عراقية الهدف منه هو «إحداث اضطرابات وبث الشائعات»، مضيفاً: «إن هذا التنظيم الإرهابي لن يعود» إلى البلاد.

وجاء تصريح الحلبوسي على خلفية مهاجمة «داعش» لسجن في مدينة الحسكة السورية، وتحريره العشرات من أنصاره بعد مواجهات دامية مع القوات الكردية.

وقال رئيس البرلمان العراقي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إن سياسة التهويل الدعائي لإحداث الاضطرابات وبث الإشاعات بوساطة زمرة من المرتزقة لم تعد تنطلي على أحد، فقد كانت أحداث 2014 درساً بليغاً استوعبه العراقيون جيداً».

وتابع: «داعش لن يعود، وسينجلي الإرهاب بكل أشكاله، فلا مكان ولا مأوى لهم في عراقٍ سيد آمن مقتدر مزدهر».

وكان تنظيم «داعش» فرض سيطرته على مناطق تُقدر بثلثي مساحة العراق عام 2014، لتشن بعدها القوات العراقية، مدعومة من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، حملة عسكرية استمرت لمدة 3 سنوات لطرد التنظيم الإرهابي من تلك المناطق.

وفي هذه الأثناء، ناقش رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أمس، مع كل من وزيري البيشمركة شورش إسماعيل، والداخلية ريبر أحمد، آخر المستجدات بعد تصاعد تهديدات تنظيم «داعش» في العراق وسوريا.

وأعرب بارزاني خلال اللقاء، عن قلقه إزاء ازدياد هجمات إرهابيي «داعش» في العراق وسوريا، مشدداً على ضرورة تعزيز خطوط الدفاع وتشديد الإجراءات اللازمة لحماية إقليم كردستان من تلك التهديدات.

وأكد رئيس الحكومة أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية وقوات التحالف الدولي، من أجل التصدي لتهديدات ومخاطر إرهابيي «داعش»، بحسب بيان صادر عن حكومة الإقليم.

وكان وزير البيشمركة شورش إسماعيل قد دعا في وقت سابق قوات البيشمركة إلى مزيدٍ من اليقظة والحذر أمام تحركات ونشاطات تنظيم «داعش»، التي قال إنها قد ازدادت في الآونة الأخيرة.