إرهاب «الحوثي» يفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن

دينا محمود (لندن)

حذرت وكالات إغاثية دولية من أنها باتت مضطرة لتقليص مساعداتها في اليمن جراء تفاقم الأوضاع الأمنية الناتجة عن إنقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية ونقص التمويل، وهو ما يفاقم الأزمة الإنسانية التي تعصف حالياً بهذا البلد.

أحدث هذه التحذيرات، وردت من جانب برنامج الأغذية العالمي، الذي ينفذ في اليمن أكبر عملياته الإغاثية على الإطلاق في العالم، إذ تشمل جهوده في هذا الصدد، محاولة توفير الغذاء لنحو 13 مليون شخص، من أصل قرابة 30 مليوناً، هم كل سكان هذا البلد المنكوب.

وفي تصريحات نشرها موقع «ريليف ويب» الإلكتروني التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أكد مسؤولو الوكالة الإغاثية الدولية، أن ميزانيتها لم تعد تُمَكِنّها من مواصلة تقديم المساعدات الغذائية، لكل المشمولين بخطة الدعم الخاصة بها في اليمن.

ومن شأن ذلك، اضطرارها إلى الشروع اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، في تقليص الحصص الغذائية الممنوحة إلى 8 ملايين يمني، بينما ستُبقي على دعمها من دون تغيير للملايين الخمسة الآخرين، باعتبار أنهم يندرجون ضمن الفئات الأكثر هشاشة في البلاد، ما يجعلهم بحاجة ماسة للدعم الدولي.

وأقر مسؤولو برنامج الأغذية العالمي، بأن الإقدام على هذه الخطوة يأتي في أسوأ وقت ممكن بالنسبة للعائلات اليمنية، التي باتت تعتمد على تلقي المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة، وذلك في ظل بيانات تفيد بأن ثلث أسر البلاد تقريبا، تعاني من فجوات في نظمها الغذائية، وتكاد لا تستهلك أي أطعمة من البقوليات والخضراوات والفواكه واللحوم ومنتجات الألبان.

ووفقاً للبيان، قالت كورين فلايشر المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن تقليل حجم المساعدات يعني حتما معاناة المزيد من الأشخاص من الجوع في اليمن، الذي يكابد أكثر من 16 مليوناً من سكانه انعدام الأمن الغذائي.

كما تشير البيانات الأممية، إلى أن الإرهاب الحوثي الذي يضرب اليمن منذ استيلائهم على الحكم في صنعاء، أدى إلى ظهور بؤر تعاني من ظروف شبيهة بالمجاعة، يعيش فيها قرابة 50 ألف شخص.

وسبق أن كشف برنامج الأغذية العالمي، عن أن أكثر من 5 ملايين شخص في اليمن، باتوا على شفا المجاعة الفعلية، جراء تبعات الحرب التي أشعل الانقلاب الحوثي نيرانها في خريف عام 2014، بينما يحتاج نحو 20.7 مليونا آخرين، إلى مساعدات إنسانية فورية.وأدى العدوان الحوثي والقيود التي تفرضها الميليشيات الانقلابية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إلى شح المواد الأساسية في الأسواق، بفعل الارتفاع الهائل في الأسعار، وذلك بنسبة وصلت إلى 60% خلال العام الماضي، وهو ما توازى مع تهاوي قيمة العملة المحلية، التي انخفضت في بعض المناطق بما يقرب من 40%. ولم يحل تفاقم هذه الأزمة الإنسانية، من دون فرض الميليشيات الحوثية ضرائب وتعريفات باهظة على عدد من السلع الرئيسة، وهو ما يشكل انتهاكاً للحظر المفروض بموجب القانون الدولي الإنساني على استخدام التجويع كسلاح في الحروب.