«ألوية العمالقة» تسيطر على مرتفعات استراتيجية في مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

واصلت القوات اليمنية المشتركة تقدمها في جبهات مأرب وسيطرت على جبال ومواقع استراتيجية مطلة على مديريتي «حريب والعبدية» وسط اشتداد المعارك بمحيط معسكر «أم ريش»، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية مقتل 90 إرهابياً وتدمير 8 آليات عسكرية عبر تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية، جاءت هذه التطورات فيما أحرز الجيش اليمني تقدماً جديداً في جبهات شرق تعز. وأعلنت «ألوية العمالقة» أمس، تحقيق مكاسب إضافية في المعارك التي تخوضها ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة نبأ أكد فيه سيطرة ألوية العمالقة على جبال ومواقع استراتيجية مطلة على مديريتي «حريب والعبدية» جنوب مأرب.

وأكدت مصادر ميدانية تمكن «ألوية العمالقة» من تمشيط مديرية «عين» في شبوة وتطهير الجيوب التي كانت تختبئ فيها الميليشيات الحوثية في تلك المديرية.

وقالت المصادر إن «ألوية العمالقة» حررت «معسكر وجبل الشق، ومركز مديرية ‎عين، والغرقة، وجبل الضاحة، وقرن عبيد، والذنبة، والحقيل، ومهران، والحازة الشرقية وجبل البتراء». وطبقاً لذات المصادر فقد بسطت «العمالقة» سيطرتها على الخطوط الرئيسية في المديرية، في وقت واصلت فيه تقدمها ومطاردة الميليشيات الحوثية باتجاه مديرية «حريب» في مأرب.

بدوره، خاض الجيش اليمني خلال الساعات الماضية معارك شرسة ضد مجاميع الميليشيات في جبهات «الجوبة وحريب» كبدت الميليشيات المزيد من الخسائر في العتاد والأرواح.

وقال مصدر ميداني إن المعارك أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات بنيران الجيش وضربات مقاتلات تحالف دعم الشرعية، وذلك في محيط معسكر «أم ريش» والمواقع القريبة منه.

وأكد المصدر أن مدفعية الجيش دكت هي الأخرى المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات، كما استهدفت تعزيزات وآليات عسكرية على امتداد الجبهة.

وقال قائد اللواء 55 مشاة في الجيش اليمني العميد الركن علي الحميدي إن الموازين على الأرض تغيرت لصالح الجيش والقبائل في جنوب محافظة مأرب، وذلك بعد التقدم التي أحرزته ألوية العمالقة في مديريات «بيحان».

ولفت الحميدي إلى أن المليشيات الإرهابية تعيش أسوأ أيامها في جبهات «الجوبة وحريب»، مشيراً إلى أن الجبهات الجنوبية غدت بمثابة المحرقة للعصابة الإجرامية.

وأضاف أن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في جبهات جنوب مأرب، مؤكداً مصرع العشرات من القتلى والجرحى بنيران الجيش وطيران التحالف.

وفي السياق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أنه نفذ 17 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية. وأكد التحالف أن الاستهدافات في مأرب دمرت 8 آليات للميليشيات الحوثية وقتلت 90 إرهابياً.

وفي سياق متصل، أحرز الجيش اليمني أمس، تقدماً جديداً باتجاه مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش أحرزت تقدما جديدا في الجبهة الشرقية لمدينة تعز، بعد معارك عنيفة خاضتها ضد ميليشيات الحوثي.

وأشارت إلى أن قوات الجيش شنت هجمات عسكرية واسعة على مواقع متفرقة للميليشيات في «وادي صالة» ومديرية «مقبنة»، تمكنت خلالها من السيطرة على عدة مواقع.

وذكرت المصادر أن هجمات الجيش جاءت بالتزامن مع قصف عنيف شنه طيران تحالف دعم للشرعية على مواقع متفرقة للميليشيات الإرهابية، شرقي المدينة وغربها.

وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي، فضلاً عن تدمير آليات عسكرية لها جراء القصف.

وفي الساحل الغربي، أصيب ثلاثة أطفال من أهالي محافظة الحديدة، أمس، بانفجار لغم محرم دولياً من مخلفات الميليشيات الحوثية.

وأفادت مصادر محلية وطبية أن ثلاثة أطفال كانوا يرعون الأغنام في قرية «الحنجلة» بمديرية حيس عندما انفجر بهم لغم فردي محرم دولياً من مخلفات الميليشيات الحوثية ما أسفر عن إصابتهم بجروح بليغة.

وأضافت المصادر أن راعي أغنام من أبناء المنطقة يدعى سليمان علي حسين، كان بالقرب منهم سارع في نقلهم إلى المستشفى الميداني في الخوخة لتلقي العلاج.

يشار إلى أن مديرية «حيس» تعد أكثر المديريات المنكوبة في الساحل الغربي بحقول وشبكات ألغام بما فيها الألغام الفردية المحرمة دولياً بموجب اتفاقية «أوتاوا» والتي تقضي بتفجير الألغام الفردية المزروعة والمخزنة ومحاكمة مستخدميها.