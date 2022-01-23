تضامن عربي واسع مع الإمارات ضد الإرهاب

القاهرة (الاتحاد)

أكد السفير عبدالرحمن بن سعيد الجمعة مندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية أن الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية على المناطق المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وآخرها الاعتداء الذي وقع يوم 17 يناير على عاصمة دولة الإمارات أبوظبي والمناطق الجنوبية من المملكة العربية السعودية لا يمثل فقط استهداف للمقدرات الوطنية لدول الخليج العربية بل يرمي لزعزعة استقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين ويهدد الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والملاحة البحرية.

وشدد في كلمته على أن هذه الاعتداءات لميليشيات الحوثي الإرهابية المتكررة على المنشآت المدنية تمثل وفقاً للقوانين الدولية جرائم حرب يتوجب محاسبة مرتكبيها.

وقال إنه في ضوء تجاهل هذه الميليشيات لكافة القوانين الدولية والإنسانية ورفضها لكافة الجهود الأممية والإقليمية ومبادرات السلام الرامية لمعالجة الأزمة السياسية والإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني الشقيق فإن المملكة العربية السعودية تدعو المجتمع الدولي بكافة دوله ومنظماته لاتخاذ موقف حازم ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها وممارسة ضغوط سياسية تجبرها على وقف أعمالها العدائية ضد الشعب اليمني ودول المنطقة.

وتقدم بالعزاء لدولة الإمارات حكومة وشعبا في ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له المنشآت المدنية في العاصمة أبوظبي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأعرب عن تضامن المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا مع دولة الإمارات ودعمها لها في اتخاذ ما تراه مناسباً للدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها.

بدورها، أكدت الكويت أمس، موقفها الرافض للإرهاب بكل أشكاله ووقوفها مع الإمارات وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الأعمال الإرهابية بعد استهداف الحوثيين لمنشآت مدنية إماراتية.

وأعلن مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد البكر في كلمة أمام الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين ترحيب الكويت بالبيان الصادر عن مجلس الأمن بالإجماع يوم الجمعة الماضي الذي دان فيه هجمات الميليشيات الإرهابية على منشآت في الإمارات.

وأشار البكر الذي يرأس الدورة العادية 156 لمجلس الجامعة إلى دعوة الكويت لمجلس الأمن لمضاعفة جهوده للضغط على ميليشيات الحوثي للاستجابة إلى دعوات وقف إطلاق النار والتفاعل الإيجابي مع جهود الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن ووضع حد للهجمات التي تتعرض لها كل من السعودية والإمارات.

وأوضح أن هذا «يمهد لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية وصولاً إلى الحل السياسي المنشود وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216».

وأعرب عن تطلع الكويت إلى أن يخرج الاجتماع بنتائج تعزز من الموقف العربي تجاه أمن واستقرار الدول الشقيقة والمنطقة والتعبير عن الموقف الموحد لإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها الإمارات من قبل ميليشيا الحوثي.

وقال إن «هذه الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية تنعقد بطلب من دولة الإمارات وتأييد من الدول الأعضاء للوقوف على التطورات بالغة الخطورة المتمثلة باستمرار مسلسل الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي باستهداف المدنيين والمناطق والمنشآت المدنية».

وأعاد إلى الأذهان قيام هذه الميليشيات الاثنين الماضي بهجوم إرهابي آثم على منشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة مما تسبب بمقتل وجرح عدد من المدنيين الأبرياء.

ولفت إلى ما قامت به الميليشيات سابقاً باختطاف السفينة «روابي» التي ترفع علم الإمارات خلال إبحارها والتي كانت تنقل معدات طبية في انتهاك واضح وصريح لأمن وسلامة الملاحة البحرية والاستقرار الإقليمي.

وفي السياق، أكد السفير محمد أبو الخير مندوب جمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية، تضامن مصر حكومةً وشعباً مع دولة الإمارات في مواجهة الحادث الإرهابي الغاشم، الذي نفذته ميليشيات الحوثي، خاصة استهدافهم مدنيين وسقوطهم ضحايا.

كما أكد في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيات الحوثي، ودعمها الكامل لما تتخذه دولة الإمارات من إجراءات.

وأشار إلى الارتباط بين الأمن القومي المصري وأمن دولة الإمارات والعلاقة الوثيقة بين البلدين.

ورحب مندوب مصر لدى الجامعة العربية بالبيان الصادر عن مجلس الأمن في هذا الخصوص، مشيراً إلى أن وزير الخارجية سامح شكري قام بإجراء اتصال هاتفي فور وقوع الحادث مع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، للإعراب عن إدانة مصر للهجوم والتضامن مع دولة الإمارات.



اليمن: الاعتداءات أدت إلى إطالة المأساة الإنسانية

قال مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية رياض العكبري أمام الجلسة غير العادية إن هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على الإمارات تأتي مع تزايد هجماتهم على الشعب اليمني والأهداف المدنية في السعودية بالإضافة إلى استهداف خطوط الملاحة الدولية.

وأكد أن هذه الهجمات أدت إلى إطالة أمد الحرب واستمرار المأساة الإنسانية المريرة غير المسبوقة التي يعيشها الشعب اليمني.

ودعا العكبري المجتمع المدني ومجلس الأمن لدفع الحوثيين للاستجابة لدعوات تحقيق السلام وتحقيق حل سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة.

وجدد العكبري، تأكيد الحكومة اليمنية على أهمية مبادرة المملكة العربية السعودية لحل النزاع في اليمن، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى ممارسة مسؤولياته واتخاذ التدابير الكفيلة بإذعان ميليشيات الحوثي للقرارات الدولية، مشيراً إلى أن استمرار تعنتها وممارستها للانتهاكات الإنسانية الجسمية وعرقلتها المستمرة لجهود السلام الساعية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل، يضع أرضية قانونية لتصنيف هذه الجماعة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.



الأردن: أمننا وأمن الإمارات جزء لا يتجزأ

أعلن مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد عودة العضايلة، تضامن المملكة الأردنية الهاشمية مع شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ضد الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها من قبل ميليشيات الحوثي، مؤكداً أن هذا التضامن يرتكز على إرث تاريخي من العلاقات الأخوية المتينة، التي رعتها وما زالت قيادتا البلدين الحكيمتين.

وجدد العضايلة، خلال كلمة الأردن أمام الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي عقدت لمناقشة الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها الإمارات، وقوف مملكة الأردن بكل إمكاناتها إلى جانب الأشقاء في الإمارات، ودعم الإجراءات كافة التي يتخذونها لمواجهة كل ما يهدد أمنهم واستقرارهم، وحماية منشآتهم ومواطنيهم والمقيمين على الأراضي الإماراتية.

وشدد العضايلة على إدانة المملكة بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي نفذته ميليشيا الحوثي على منشآت مدنية بدولة الإمارات الشقيقة.

وأكد العضايلة أن أمن الإمارات هو من أمن الأردن، مضيفاً: «إن أمننا لا يتجزأ، وحاضرنا واحد، ومستقبلنا نبنيه بتعاضدنا ووقوفنا صفاً في وجه قوى الظلام والإرهاب، ويجب أن لا نتوانى عن دعم كل الجهود لمحاربة هذه القوى ضمن نهج شمولي متكامل».

وأكد تأييد المملكة الأردنية الهاشمية للقرار الذي صدر عن اجتماع مجلس الجامعة، مشيراً إلى ترحيب الأردن بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي دان بالإجماع هذا الهجوم الإرهابي والجبان الذي قادته ميليشيات تضرب بعرض الحائط مبادئ القانون الدولي والمواثيق الإنسانية وقيم الدين الإسلامي السمح الذي أمرنا بالحفاظ على النفس البشرية.

ودعا العضايلة إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية في مواجهة إرهاب هذه الجماعة، وردعها للتوقف عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان واعتداءاتها الإرهابية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.



فلسطين تدعو المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين

أدانت دولة فلسطين، الاعتداءات التي قامت بها ميليشيات الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة الشقيقتين، التي طالت مواقع ومنشآت مدنية راح ضحيتها مدنيون أبرياء.

وأعربت دولة فلسطين، في الكلمة التي ألقاها مهند العكلوك سفير دولة فلسطين في الجامعة العربية، عن تضامن الشعب الفلسطيني وقيادته مع الأشقاء العرب.

ودعا المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي لأخذ دوره في حفظ الأمن والسلم الدوليين لوقف مثل هذه الهجمات المدانة، وإنهاء الصراع المتأزم في اليمن الشقيق والمنطقة، وفقاً للقانون الدولي وحفاظاً على حياة المدنيين جميعاً.