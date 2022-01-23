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التحالف: اعتداء وحشي بصاروخ باليستي حوثي على السعودية
أرشيفية
الإثنين 24 يناير 00:04

الاتحاد - أبوظبي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، أن ميليشيات الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخاً باليستياً على منطقة صناعية في جنوب المملكة العربية السعودية.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، (واس) إن "اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة".

وأضاف أن هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية، مضيفاً أن الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم لهذا الاعتداء الآثم والوحشي.

وتابع التحالف في بيانه "تقرير أولي بإصابة مقيم بإصابة طفيفة وجارٍ تقييم الأضرار بالموقع". 

اليمن
الحوثيين
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