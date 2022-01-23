الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي في نيجيريا

أبوظبي (وام، وكالات)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بولاية بورنو في نيجيريا، وأسفر عن مقتل شخصين واختطاف 20 طفلاً. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحيتين في هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بإطلاق سراح المختطفين وعودتهم السالمة إلى أسرهم بشكل عاجل.

وكان إرهابيون قتلوا شخصين وخطفوا 20 طفلاً في ولاية بورنو بنيجيريا، حيث يخوض مسلحون متطرفون تمرداً منذ أكثر من عقد، حسبما أعلن زعيم محلي واثنان من السكان.

والهجوم الذي وقع الخميس الماضي، استهدف قرية بييمي القريبة من بلدة شيبوك التي شهدت قبل ثماني سنوات خطف أكثر من 200 تلميذة بأيدي متطرفي «بوكو حرام»، في هجوم أثار استياء عالمياً.

وهاجم مقاتلون من «تنظيم داعش ولاية غرب أفريقيا»، قرية بييمي بعد ظهر الخميس الماضي، وقتلوا رجلين وخطفوا 13 فتاة وسبعة فتيان، بحسب الأهالي والزعيم المحلي.

وأوضح الأهالي أن عناصر التنظيم المتطرف الذين كانون يرتدون ملابس عسكرية، بدؤوا بإطلاق النار ونهب المحلات في القرية وأضرموا النار في منازل. وقال أحدهم ويدعى سامسون بولس: «قتلوا شخصين وأخذوا 13 فتاة وسبعة فتيان تراوح أعمارهم بين 12 و15 عاماً».

وقال شخص آخر، يدعي سايلاس جون: إن المسلحين الذين قدموا من غابة سامبيسا المجاورة اقتادوا «الأطفال العشرين المخطوفين في شاحنة استولوا عليها من القرية وأخذوهم إلى الغابة».

ولم يرد مسؤولون عسكريون على اتصالات طلباً للتعليق على الهجوم.

لكن مسؤولاً محلياً في حكومة شيبوك أكد وقوع الهجوم من دون الإدلاء بتفاصيل.

كما أدلى زعيم محلي بتفاصيل مشابهة عن الهجوم والأطفال المخطوفين.

وقال الزعيم المحلي من شيبوك أيوبا الامسون: «إن هذا ثالث هجوم يقع في الأيام الأخيرة، ويسلط الضوء على المخاطر التي تواجهها قرى محيطة بشيبوك من المتطرفين».

وعاد أهالي بييمي إلى قريتهم، يوم الجمعة بعدما أمضوا الليل في غابة، هرباً من المهاجمين.

ودمر الإرهابيون أجزاء من القرية وسووها بالأرض ومنها كنيسة، وأحرقوا عشر عربات في الهجوم الذي استمر ثلاث ساعات، بحسب المواطن سايلاس جون.

وينتشر جنود في شيبوك منذ خطف التلميذات في 2014، غير أن هجمات الإرهابيين الدامية استمرت في المنطقة، انطلاقاً من جيوب لهم في غابات مجاورة.