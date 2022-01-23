هذه الدولة تحذر من وصول إصابات "كورونا" لأعلى حاجز
أرشيفية
الأحد 23 يناير 22:33
عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
قالت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد المصرية، إن توقعات كبرى بوصول البلاد إلى نحو 2000 إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد، وذلك نتيجة لتفشي متحور «كورونا» الجديد «أوميكرون».
وأضافت اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا أن توقعات بتزايد الإصابات خلال الفترة الوجيزة المقبلة، معلنة عن وصول البلاد لذروة الموجة الخامسة من فيروس كورونا المستجد، والذي شهر منذ نحو عامين.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان في آخر بيان يومي عن خروج 1703 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 342762 حتى اليوم.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاً إلى وفاة 41 حالة جديدة.