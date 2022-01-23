مصر تكشف حقيقة إيقاف أكبر معاش حكومي

نفى مجلس الوزراء المصري وقف برنامج التحويلات النقدية «تكافل وكرامة»، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشدداً على انتظام صرف معاشات تكافل وكرامة.
وقال مجلس الوزراء المصري، إن معاش تكافل وكرامة وصل عدد مستفيديه إلى 8 ملايين أسرة حتى الآن، بإجمالي 14 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه شهرياً، و20 مليار جنيه سنوياً، مُناشدةً المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أي مشكلات.
وكشف مجلس الوزراء المصري تفاصيل الاستفادة من أكبر مشروع لتوفير المعاشات للمواطنين، موضحاً أن شروطه تتمثل في أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن السادسة، ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الثامنة عشرة على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، أو الأسرة لديها أبناء في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة.
وقال إن ذلك مع تقديم كل المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل، وبالنسبة لبرنامج «كرامة» أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج «كرامة»: من المسنّين بعمر يبدأ من 65 عاماً فما فوق- ومن أصحاب عجز أو مرض مُزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل بالنسبة القانونية المحددة- الأيتام مع عدم وجود أي من موانع الصرف طبقاً للتحققات المختلفة.