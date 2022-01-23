الكويت تسجل ارتفاعاً في إصابات «كورونا» الجديدة

سجلت الكويت 4347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 497454 إصابة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تسجيل 4334 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 450462 مبيناً أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 6ر90 في المئة.
وأوضح أنه تم تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2486 حالة.
وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 61 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 44506 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة كوفيد- 19 إلى 377.