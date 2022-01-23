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السعودية تسجل ارتفاعاً في الإصابات الجديدة لـ«كورونا»
أرشيفية
الأحد 23 يناير 21:08

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 4535 إصابة جديدة بفيروس كورنا المستجد وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أنه تم تعافي 5072 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 655 حالة.

وأوضحت إحصائية وزارة الصحة السعودية حول مستجدات «كورونا» في المملكة أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 652354 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 599834، ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 8920 حالة.

المصدر: وام
فيروس كورونا
كورونا
فيروس كورونا المستجد
السعودية
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