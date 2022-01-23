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مقتل عسكري فرنسي في هجوم في مالي
أرشيفية
الأحد 23 يناير 20:14

قتل عسكري فرنسي في مالي السبت في هجوم بقذائف هاون استهدف معسكر قوات برخان في مدينة غاو، بحسب ما أعلن قصر الاليزيه، اليوم الأحد.

وأكدت الرئاسة الفرنسية في بيان مقتل البريغادير الكسندر مارتن من فوج المدفعية الـ54 لهيير، مؤكدة "التأثر الكبير" للرئيس ايمانويل ماكرون.

وأفادت عن "تصميم فرنسا على متابعة مكافحة الإرهاب في المنطقة إلى جانب شركائها".

وارتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في معارك في منطقة الساحل إلى 53 منذ 2013.

وتعرّض 9 عسكريين فرنسيين آخرين "لإصابات طفيفة" جراء الهجوم، لكن "وضعهم غير مُقلق" بحسب ما أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في بيان.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة الكولونيل باسكال ياني أنه تم استهداف المعسكر الساعة 17,00 بتوقيت باريس (16,00 ت غ) "بعدد من الطلقات غير المباشرة" بقذائف الهاون، أُطلقت عن مسافة "5 إلى 6 كلم إلى شمال شرق" الموقع.

وتعرّض البريغادير مارتن لإصابة بالغة، و"تم الاعتناء به على الفور من قبل الوحدة الجراحية في الموقع ولكنه توفي متأثراً بجروحه"، بحسب ما أفاد ياني.

وأضاف أن "القوات العسكرية الفرنسية نشرت على الفور مروحيات بحث وهجوم لاعتراض المهاجمين وتحييدهم".

 

المصدر: آ ف ب
مالي
فرنسا
الإرهاب
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