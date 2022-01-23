123 قتيلاً في أكبر هجوم لـ«داعش» بسوريا منذ هزيمته
سجن غويران بالحسكة
الأحد 23 يناير 19:59
قتل 123 شخصاً خلال الاشتباكات المستمرة لليوم الرابع على التوالي بين مقاتلين من تنظيم داعش الإرهابي والقوات الكردية على أثر هجوم للإرهابيين على سجن في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.
وتحدّث المرصد عن مقتل «77 من تنظيم «داعش» الإرهابي و39 من الأسايش وحراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب وقسد وسبعة مدنيين، في آخر حصيلة.
وقال المرصد إن «العدد أكبر من ذلك والعدد الحقيقي غير معروف حتى اللحظة، نظراً لوجود العشرات لا يعرف مصيرهم»، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى بعضهم في حالات خطرة.
والهجوم الذي يشنه التنظيم الإرهابي على سجن غويران، هو «الأكبر والأعنف» منذ إعلان القضاء على خلافة داعش مارس 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته.
وكان هجوم الإرهابيين على السجن الكبير في مدينة الحسكة الذي يضم آلافاً من عناصر التنظيم، بدأ ليل الخميس الجمعة.
وتحاول القوات الكردية احتواء هذا الهجوم المتواصل لليوم الرابع بدعم من قوات التحالف.
وقال المرصد الأحد «شهد السجن ومحيطه بعد منتصف ليل السبت الأحد اشتباكات عنيفة بين قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية» في محاولة مستمرة للسيطرة على السجن وإنهاء تواجد عناصر التنظيم الإرهابي في محيطه، بدعم وإسناد من التحالف الدولي.
وأشار المرصد إلى اعتقال مئات السجناء «من داعش، بينما لا يزال العشرات منهم فارين» من دون تحديد العدد الإجمالي للسجناء الذين تمكنّوا من الهرب.