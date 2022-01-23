بوركينا فاسو: لا صحة لاستيلاء الجيش على السلطة

واجادوجو (وكالات)

دوت أصوات إطلاق النار في عدة معسكرات للجيش في بوركينا فاسو، أمس، فيما طالب جنود متمردون الحكومة بمزيد من الدعم لقتال الإرهابيين، ونهب محتجون المقر الرئيس لحزب الرئيس روك كابوري.

ودعت الحكومة إلى التزام الهدوء، ونفت المزاعم التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي باستيلاء الجيش على السلطة في البلاد، أو اعتقال كابوري. وقال متحدث باسم المتمردين: إنهم يطالبون بموارد «ملائمة» وتدريب للجيش في معركته مع المتشددين المرتبطين بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» واستقالة قائدي الجيش والمخابرات.

وتنامى الإحباط في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، والمنتجة للذهب في الأشهر الأخيرة بسبب تدهور الأمن. وأثار مقتل 49 من أفراد قوات الأمن في هجوم لإرهابيين، في نوفمبر الماضي، احتجاجات عنيفة في الشوارع تطالب بتنحي كابوري.

وحث محتجون في شوارع واجادوجو، أمس، الجنود على المضي قدماً، مرددين هتافات تطالب «بتحرير البلاد». ويظهر التمرد مدى التهديد الذي تشكله حركات التمرد الإرهابية المتزايدة في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، وهي منطقة قاحلة تقريباً تحد الصحراء الكبرى.

واستولى الإرهابيون على مساحات شاسعة من الأراضي في أنحاء بوركينا فاسو وجارتيها مالي والنيجر.

وقال مراسلون: إن دوي إطلاق النار سمع لأول مرة في معسكر سانجولي لاميزانا بالعاصمة واجادوجو في الساعة الخامسة صباح أمس. ويضم المعسكر سجناً يضم بين نزلائه جنوداً شاركوا في محاولة انقلاب فاشلة عام 2015. وخرج المئات في وقت لاحق دعماً للمتمردين. وفي معسكر لاميزانا، حيث أنشد حشد يضم مئة شخص النشيد الوطني ورددوا هتافات، رد الجنود بإطلاق النار في الهواء. ولم يتضح ما إذا كان ذلك معناه إظهار الدعم للمتظاهرين أو أنه محاولة لتفريقهم.

وفي وسط واجادوجو، قرب ساحة الأمة الرئيسية، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 300 محتج. وقال مراسلون لرويترز: إن جنوداً أطلقوا النار في الهواء في قاعدة جوية قريبة من مطار واجادوجو. وأبلغت السفارة الأميركية عن إطلاق نار على ثلاث قواعد عسكرية أخرى في واجادوجو وقواعد في بلدتي كايا وواهيجويا شمال البلاد.

وقال مراسل: إن محتجين في أنحاء واجادوجو أحرقوا ونهبوا مقر حزب الحركة الشعبية من أجل التقدم بزعامة كابوري.

ودعا المتحدث باسم المتمردين، الذي تحدث للصحفيين أمام معسكر لاميزانا، إلى رعاية أفضل للجنود المصابين وأُسرهم.