برلين: إضافة 19 دولة إلى لائحة الوجهات عالية الخطورة لكورونا

بدأت ألمانيا اليوم الأحد الإجراءات المصاحبة لتصنيف 19 دولة أخرى ضمن المناطق التي يرتفع بها خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان معهد "روبرت كوخ" أعلن أول أمس الجمعة أنه تمت إضافة 19 دولة جديدة إلى قائمة الدول ذات الخطورة الوبائية العالية، ليبلغ إجمالي عدد الدول

المشمولة بالقائمة 155 دولة.

ويشمل التصنيف هذه المرة ثلاث دول بالقارة الأوروبية وهي رومانيا وجمهورية مولدوفا وكوسوفو. وإلى جانب هذه الدول، تمت إضافة كل من المغرب

وتونس والجزائر واليابان والهند وبوتان ونيبال ومنغوليا وكازاخستان وأوزبكستان والمالديف والبرازيل وتشيلي والإكوادور وباراجوي.

وبناء على هذا التصنيف يتعين على أي شخص يأتي من هذه الدول إلى ألمانيا ولم يكن تلقى تطعيماً كاملاً ضد الفيروس من خلال أخذ الجرعة الثانية، أو

لم يكن متعافياً من الفيروس، أن يدخل في حجر صحي لمدة عشرة أيام.

ويمكن تقليص هذه المدة إلى خمسة أيام من خلال توافر نتيجة تحليل سلبية. وبالنسبة للأطفال الذين لم يتموا عامهم السادس، فينتهي الحجر تلقائياً بعد خمسة أيام من دخولهم إلى ألمانيا.

ومع تصنيف أي دولة على أنها عالية الخطورة، لا يرتبط ذلك بفرض إجراءات صارمة في الحجر الصحي فحسب، ولكن يكون هناك أيضاً تحذير من السفر من وزارة الخارجية الألمانية بالنسبة للرحلات السياحية غير الضرورية إلى هذه الدول. ولكن ذلك لا يعني منع السفر إلى هذه الدول.