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حصيلة إصابات ووفيات كورونا في الكويت
أحد مراكز التطعيم ضد كورونا في الكويت
الأحد 23 يناير 10:12

 ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الكويت خلال الأسبوع الماضي حتى يوم السبت بنسبة 7.9 في المئة فيما سجلت الوفيات ارتفاعاً بنسبة 150 في المئة.
وبلغ عدد الإصابات المسجلة خلال الأسبوع حتى يوم السبت 32279 حالة مقارنة بإجمالي 29908 حالات في الأسبوع الذي سبقه.

وسجل الاثنين الماضي أعلى إصابات على الإطلاق في تاريخ الكويت بعدد 5147 حالة لتتراجع الأرقام بعد ذلك إلى أن وصلت 4148 أمس السبت.
هذه النسبة في زيادة الإصابات قابلها مضاعفة أعداد الوفيات 1.5 مرة خلال الأسبوع لتصل إلى 10 حالات في الأسبوع الماضي حتى يوم السبت مقارنة بأربع وفيات فقط في الأسبوع الذي سبقه.

وطبقا لآخر الأرقام المعلنة من وزارة الصحة فإن الحالات النشطة بالكويت بلغت 44494 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 330 حالة وإجمالي الحالات في أجنحة العناية المركزة 58 حالة فقط.

المصدر: رويترز
كورونا
الكويت
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