ارتفاع إصابات كورونا في الولايات المتحدة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 8ر0% مقارنة بالمدة نفسها من يوم أمس إلى 4ر70 مليون إصابة حتى الساعة 0350 مساء بتوقيت نيويورك، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

كما ارتفعت حالات الوفاة الإجمالية إلى 865 ألفاً و214 وفاة.وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات فوق متوسط الزيادة اليومية البالغ 1ر1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 62ر7 مليون إصابة بزيادة 6ر0% عن المدة نفسها من اليوم السابق.

وشهدت تكساس زيادة بنسبة 1ر2% في عدد الحالات ليرتفع الإجمالي إلى 85ر5 مليون شخص.

وسجلت ولاية ميشيجان أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية، حيث لقي 227 شخصا حتفهم.