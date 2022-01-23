زلزال يضرب منطقة مصرية

أحمد عاطف (القاهرة)

شهدت مصر زلزالاً، مساء السبت، حيث تم رصد هزة أرضية على بعد 50 كم غرب مدينة السويس، حسبما أعلن المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر لرصد الشبكة القومية للزلازل.

ووفقاً للمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، فإن محطة الشبكة القومية للزلازل رصدت في تمام الساعة 9:23 مساء ً، زلازلا بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الزلزال الذي ضرب غرب مدينة السويس على عمق 6.2 كم، ولم ينتج عنه خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وكان الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أوضح أن مصر لم تدخل حزام الزلازل، مؤكدا أن مصر في مأمن عن مناطق حدوث الزلازل القوية، متابعًا: جميع الزلازل التي تحدث في منطقة البحر المتوسط، لها توابع قد يشعر بها المواطنون وهذا لا يشكل خطرًا على المصريين.