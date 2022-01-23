الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
رئيسة وزراء نيوزيلندا تلغي حفل زفافها بسبب أوميكرون
جاسيندا أرديرن
الأحد 23 يناير 08:13

قالت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا اليوم الأحد، إنها ألغت حفل زفافها مع فرض قيود جديدة لإبطاء انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا في المجتمع.

وستفرض نيوزيلندا استخدام الكمامات وستحد من التجمع اعتباراً من منتصف ليل الأحد بعد أن أثبتت تسع إصابات بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا انتقال المرض من الجزر الشمالية إلى الجنوبية.

وقالت أرديرن إن نيوزيلندا ستشدد الاجراءات ضمن إطار الحماية من كوفيد-19 مع استخدام الكمامات بشكل أكبر وعدم السماح بوجود أكثر من 100 شخص في أماكن الضيافة والمناسبات المقامة في أماكن مغلقة مثل حفلات الزفاف أو25 شخصاً إذا كانت الأماكن لا تستخدم تصاريح اللقاح.

وقالت للصحفيين "حفل زفافي لن يقام" مضيفة أنها تأسف لأي شخص حدثت له نفس الظروف.
وعندما سألها الصحفيون عن شعورها حيال إلغاء حفل زفافها قالت أرديرن "هذه هي الحياة".

وأضافت "أنا لا أختلف عن آلاف النيوزيلنديين الآخرين الذين عانوا من آثار مدمرة أكثر بكثير بسبب الجائحة وأهمها عدم القدرة على التواجد مع أحد أفراد الأسرة أحياناً عند مرضه الشديد. هذا يفوق بكثير أي حزن أشعر به".

المصدر: رويترز
أوميكرون
نيوزيلندا
كورونا
جاسيندا أردرن
آخر الأخبار
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد "سندريلا" الشاشة العربية
دنيا
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد "سندريلا" الشاشة العربية
اليوم 08:01
سفينة مقلوبة على بعد حوالي 45 ميلاً شرق خليج فورت بيرس بولاية فلوريدا.(أ ف ب)
عربي ودولي
فقدان العشرات بعد انقلاب زورق قبالة فلوريدا
اليوم 07:56
مشروب شائع يخفض مستوى ضغط الدم
دنيا
مشروب شائع يخفض مستوى ضغط الدم
اليوم 07:55
هذه الدولة الأوروبية سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد
عربي ودولي
هذه الدولة الأوروبية سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد
اليوم 07:44
الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على استعمال «فايزر» للاستخدامات الطارئة
دنيا
"فايزر بيونتك" تبدأ اختبار لقاح جديد ضد "أوميكرون"
اليوم 07:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©