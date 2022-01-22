«الحوثيون» يصعّدون هجماتهم الوحشية ضد مناطق سكنية

دينا محمود (لندن)

في الوقت الذي يضيق فيه الخناق على ميليشيات «الحوثي» الإرهابية على الساحتين الإقليمية والدولية، كشف مسؤولون أمميون النقاب عن تصاعد الممارسات العدوانية، التي يقترفها المسلحون الانقلابيون في الداخل اليمني منذ مطلع العام الجاري.

وحذر مسؤولو مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أن المدنيين اليمنيين، هم من يدفعون ثمن هذا التصعيد الآثم، الذي يتضمن شن «هجمات وحشية» يمكن أن ترقى إلى مرتبة جرائم الحرب في ضوء أنها لا تستهدف مواقع عسكرية، وإنما تتركز في كثير من الأحيان على مناطق سكنية ومرافق حيوية للبنية التحتية المدنية.

وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لإذاعة «صوت أميركا»، قالت رافينا شمدساني المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: إن هناك مخاوف من وقوع مزيد من الضحايا المدنيين، بفعل «استمرار الهجمات العشوائية وتصاعدها» بوتيرة تبدو غير مسبوقة، منذ اندلاع الحرب الأهلية اليمنية، عقب استيلاء «الحوثي» على السلطة بالقوة في خريف 2014.

وأكدت شمدساني أن الأسابيع القليلة الماضية، شهدت شن هجمات بالأسلحة الثقيلة، «دون وضع أي اعتبار لسلامة المدنيين»، وذلك في إشارة إلى تصعيد المسلحين «الحوثيين» اعتداءاتهم على أحياء آهلة بالسكان ومخيمات للنازحين في مأرب، وذلك في إطار الحملة المحمومة التي تشنها الميليشيات الانقلابية، منذ نحو عام للاستيلاء على هذه المحافظة الغنية بموارد الطاقة.

وبدا تصعيد هذه الهجمات العشوائية رد فعل انتقامياً من جانب مسلحي «الحوثي»، على الهزائم التي يتكبدونها منذ مطلع 2022، في مأرب وكذلك في محافظة شبوة ذات الأهمية الاستراتيجية، التي تم تحريرها على يد «ألوية العمالقة»، وهو ما شَكَّل انتكاسة كبرى لمحاولات الميليشيات الإرهابية لبسط السيطرة على الشطر الشمالي من اليمن بالكامل.

وفي تصريحاتها لـ«صوت أميركا»، قالت المتحدثة باسم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إن المعارك الأخيرة ألحقت أضراراً جسيمة بـ«المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية في اليمن، بما في ذلك مستشفيات وخزانات للمياه، فضلاً عن تعرض المدنيين لخطر الألغام الأرضية».

وسبق أن حذرت منظمات حقوقية محلية ودولية، من أن الألغام الأرضية التي يزرعها «الحوثيون»، بكثافة، في كثير من المناطق اليمنية، تمنع السكان من ممارسة أنشطتهم الحياتية والاقتصادية، وتحرمهم من الحصول على موارد المياه اللازمة لهم.

وفي رسالة واضحة لميليشيات «الحوثي» الإرهابية، شددت المتحدثة الأممية، على أن القانون الدولي، يوجب «ضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية». وطالبت باتخاذ مختلف الإجراءات الممكنة لـ«التحقق من أن الأهداف التي يتم مهاجمتها، هي بالفعل أهداف عسكرية، ووقف أي هجمات إذا اتضح أن الأمر خلاف ذلك».

وفي وقت تشير فيه تقديرات دولية مستقلة، إلى أن الحرب التي أشعل «الحوثيون» شرارتها في اليمن، أدت منذ نشوبها لمقتل أكثر من 377 ألف شخص، أكدت منظمات حقوقية، أن الحملة «الحوثية» المحمومة في مأرب، أجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح من هذه المحافظة، التي شكلت على مدار سنوات، ملاذاً لمئات الآلاف من المدنيين الفارين من المعارك التي دارت في مناطق أخرى من البلاد.

وبلغت حصيلة النازحين في الربع الأخير من العام الماضي وحده، قرابة 45 ألف شخص، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وهو ما توازى مع تكثيف المسلحين الانقلابيين، حملتهم المستميتة للاستيلاء على تلك المحافظة التي لا تبعد أكثر من 170 كيلومتراً عن العاصمة اليمنية صنعاء.