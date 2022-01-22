«التحالف»: لا صحة لاستهداف مركز احتجاز في صعدة

الرياض (وام)

نفت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ما تداولته تقارير إعلامية بشأن استهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة اليمنية.

وأوضح العميد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية، بعد إعلان الميليشيات «الحوثية» الإرهابية عن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة، فجر أمس الأول، وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله.

وأكد المالكي أن هذه الادعاءات، التي تبنتها الميليشيات «الحوثية» غير صحيحة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد، وتم عمل مراجعة شاملة لإجراءات ما بعد العمل «AAR»، بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة للتحالف، وتبين عدم صحة هذه الادعاءات.

وبيّن العميد المالكي أن ما سوقت له الميليشيات «الحوثية» الإرهابية يعبر عن نهجها التضليلي المعتاد، وأن الهدف محل الادعاء لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف «NSL»، بحسب الآلية المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن «OCHA»، ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر «ICRC»، ولا تنطبق علية المعايير الواردة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب، وما نصت عليه من إجراءات وقائية وعلامات تمييز.

وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سوف تُطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل، وكذلك التضليل الإعلامي الذي مارسته الميليشيات «الحوثية» الإرهابية للهدف والموقع محل الادعاء.

وفي هذه الأثناء، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، تنفيذ 8 عمليات استهداف ضد ميليشيات «الحوثي» في مأرب خلال 24 ساعة. وأوضح، في بيان، أن الاستهدافات في مأرب دمرت 5 آليات للميليشيات وقتلت 40 عنصراً.

وكان التحالف أفاد، أمس الأول، بتنفيذ 28 عملية استهداف ضد «الحوثيين» في مأرب، كاشفاً أن استهدافات مأرب دمرت 13 آلية عسكرية للميليشيات وقتلت أكثر من 90 عنصراً.

كما أكد التحالف أن القوات الدفاعية المضادة للطائرات اعترضت، مساء أمس الأول، ودمرت صاروخاً أطلق من صعدة باتجاه منطقة خميس مشيط، جنوب المملكة العربية السعودية التي تضم قاعدة جوية كبيرة، بحسب التحالف.

ودمر «التحالف» يوم الخميس الماضي، منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية بمحافظة البيضاء اليمنية. وكشف عن تنفيذ ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات ميليشيات «الحوثي» بالحديدة، مؤكداً استهداف أحد أوكار عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة التي تدير عملياتها من موانئ المحافظة.

وطالب المدنيين في صنعاء بالابتعاد عن معسكرات وتجمعات «الحوثيين»، وإخلاء أي موقع تحت سيطرة الميليشيا لأغراض عسكرية، معلناً تنفيذ ضربات دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة بالعاصمة اليمنية.

وقال «التحالف»: إن العملية العسكرية استجابة للتهديد، وتحييد خطر الهجمات العدائية.

إلى ذلك، كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميناء الحديدة هو شريان تهريب الأسلحة لـ«الحوثيين»، ومصدر تهديد لحرية الملاحة.

وقال التحالف: «الحوثيون» استغلوا اتفاق استوكهولم، الذي وقع نهاية عام 2018 بين الحكومة وميليشيات «الحوثي» برعاية الأمم المتحدة، كمظلة للحماية وتهديد حرية الملاحة البحرية.