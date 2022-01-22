الأربعاء 26 يناير 2022
أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
الحجرف يدعو الحوثيين إلى وقف إطلاق النار
نايف الحجرف (أرشيفية)
الأحد 23 يناير 01:05

الرياض (وكالات)

رحَّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالإجماع، والذي أدان هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة الاثنين الماضي. 
وأشار إلى أن صدور هذا البيان يأتي تأكيداً للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن للأزمة اليمنية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي من خلال انقلابها على الشرعية الدستورية، مؤكداً الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحلّ السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
ودعا الحجرف ميليشيات الحوثي إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار، والانخراط الإيجابي في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية دون شروط مسبقة، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن، ولمعالجة تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات ميليشيات الحوثي في حصار المدن، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة.

نايف الحجرف
اليمن
مجلس التعاون الخليجي
مجلس الأمن
ميليشيات الحوثي
الإمارات
آخر الأخبار
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد "سندريلا" الشاشة العربية
دنيا
"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد "سندريلا" الشاشة العربية
اليوم 08:01
سفينة مقلوبة على بعد حوالي 45 ميلاً شرق خليج فورت بيرس بولاية فلوريدا.(أ ف ب)
عربي ودولي
فقدان العشرات بعد انقلاب زورق قبالة فلوريدا
اليوم 07:56
مشروب شائع يخفض مستوى ضغط الدم
دنيا
مشروب شائع يخفض مستوى ضغط الدم
اليوم 07:55
هذه الدولة الأوروبية سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد
عربي ودولي
هذه الدولة الأوروبية سجلت أكثر من نصف مليون إصابة بكورونا في يوم واحد
اليوم 07:44
الوكالة الأوروبية للأدوية توافق على استعمال «فايزر» للاستخدامات الطارئة
دنيا
"فايزر بيونتك" تبدأ اختبار لقاح جديد ضد "أوميكرون"
اليوم 07:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
حديث الصور
كاريكاتير
برامج
المبوب
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©