الحجرف يدعو الحوثيين إلى وقف إطلاق النار

الرياض (وكالات)

رحَّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالإجماع، والذي أدان هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على منشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة الاثنين الماضي.

وأشار إلى أن صدور هذا البيان يأتي تأكيداً للأهمية التي يوليها المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن للأزمة اليمنية التي افتعلتها ميليشيات الحوثي من خلال انقلابها على الشرعية الدستورية، مؤكداً الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحلّ السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.

ودعا الحجرف ميليشيات الحوثي إلى الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار، والانخراط الإيجابي في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن لاستئناف المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية دون شروط مسبقة، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن، ولمعالجة تدهور الأوضاع الإنسانية الناجمة عن استمرار ممارسات ميليشيات الحوثي في حصار المدن، ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية المحتاجة.