وزير خارجية الكويت: زيارة لبنان تمت بالتنسيق مع دول الخليج
ميقاتي يستقبل وزير الخارجية الكويتي
السبت 22 يناير 22:10
قال وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم السبت، إن زيارته إلى لبنان تمت بالتنسيق مع دول الخليج العربية الأخرى. وأضاف، بعد لقائه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في العاصمة بيروت، إن دول مجلس التعاون الخليجي متعاطفة مع الشعب اللبناني. وأوضح أن هناك رغبة متبادلة في أن يستعيد لبنان مجده من خلال عدم التدخل في شؤون الخليج، مؤكداً أن زيارته إلى لبنان تستهدف دعمه ومساعدته على تجاوز الصعاب وبناء الثقة وفي إطار جهود دولية لاستعادة العلاقات مع لبنان. وقال الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح "الآن، نحن في خطوات إجراءات ثقة مع لبنان وهذه لا تأتي بين يوم وليلة".