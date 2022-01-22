إصابات «كورونا» تواصل التراجع في بريطانيا

واصلت الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، اليوم السبت، التراجع، رغم أنها ما تزال مرتفعة نسبياً. أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا سجلت 76807 إصابات جديدة بـ«كوفيد-19» خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة. كما سجلت بريطانيا 297 وفاة إضافية في غضون 28 يوماً من ثبوت إيجابية الإصابة بالفيروس. وكانت بريطانيا قد سجلت 95787 إصابة أمس الجمعة. وقد شجع هذا التراجع هذا رفع بعض القيود التي كانت فرضت ضمن جهود محاربة فيروس كورونا. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، رفع الجزء الأكبر من القيود في إنجلترا اعتباراً من 27 يناير الجاري. ولن يكون اعتباراً من ذلك التاريخ وضع الكمامة إلزامياً بموجب القانون ولن يوصى رسمياً بالعمل عن بُعد ولن يشترط تقديم شهادة صحية لدخول بعض المنشآت الترفيهية والمطاعم وبعض التجمعات الكبرى، على ما أوضح رئيس الوزراء. كما تنوي الحكومة البريطانية وقف حجر المصابين اعتباراً من مارس المقبل.