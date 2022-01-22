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قتلى وجرحى بانفجار في أفغانستان
قوات من شرطة أفغانستان تنتشر في شارع
السبت 22 يناير 21:15

قال مسؤولون، إن انفجاراً وقع في شاحنة صغيرة في مدينة هرات بغرب أفغانستان، اليوم السبت، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص.
وقال مولوي أنصاري، حاكم هرات إن تسعة أشخاص أصيبوا ولم يتضح سبب الانفجار.
وأوضح مسؤول في قطاع الصحة، طلب عدم ذكر اسمه، أن انفجارا وقع في شاحنة صغيرة تستخدم للنقل العام بعد الساعة 1800 بالتوقيت المحلي مباشرة، وإن ثلاثة من المصابين حالتهم خطيرة.
منذ وصول حركة طالبان على السلطة في أغسطس الماضي، شهدت أفغانستان سلسلة من التفجيرات والهجمات التي أعلن تنظيم داعش الإرهابي المسؤولية عنها.

المصدر: رويترز
أفغانستان
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هيرات
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