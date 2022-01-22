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ارتفاع كبير لحصيلة الاشتباكات مع «داعش» في الحسكة
فرار سكان الحسكة بسبب الاشتباكات
السبت 22 يناير 20:52

ارتفعت، اليوم السبت، حصيلة الاشتباكات المتواصلة منذ ثلاثة أيام مع تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الحسكة السورية.
وفق للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد زادت حصيلة القتلى لتصل إلى 89 قتيلاً. 
وأكّد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الاشتباكات التي تخوضها قوات سوريا الديمقراطية ضد التنظيم المتشدد أسفرت عن مقتل 56 إرهابياً على الأقل منذ بدء الهجوم على سجن «غويران» في مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا.
وأدت الاشتباكات المتواصلة إلى استمرار فرار سكان مدينة الحسكة خوفا على أرواحهم.

  • فرار سكان الحسكة بسبب الاشتباكات
    فرار سكان الحسكة بسبب الاشتباكات

وأفاد المرصد أن إرهابيي «داعش» هاجموا ليل الخميس الجمعة السجن الذي يضم آلافاً من عناصر التنظيم المتطرف.
وتتصدى قوات سوريا الديمقراطية لهذا الهجوم الذي يعد الأكبر الذي يشنه التنظيم منذ دحره في سوريا في مارس 2019.
وقالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان «اندلعت في ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت 22 يناير اشتباكات عنيفة بين مقاتلينا ومرتزقة داعش من المهاجمين على سجن الصناعة - الغويران في الحسكة».
وأضافت «تمكنت قواتنا وقوى الأمن الداخلي من استعادة السيطرة على عدة نقاط في الجهة الشمالية لأسوار السجن».
وأشار المرصد إلى اعتقال مئات السجناء من التنظيم المتشدد أثناء محاولتهم الفرار.

المصدر: آ ف ب
سوريا
الحسكة
داعش
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اشتباكات
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