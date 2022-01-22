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هذه الدولة تسجل رقماً قياسياً لإصابات «كورونا» لليوم الثاني
مصابون بكورونا يتلقون علاجا في أحد مستشفيات موسكو
السبت 22 يناير 20:28

أعلنت روسيا، اليوم السبت، تسجيل عدد قياسي من الإصابات بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، في وقت حذّر الكرملين من مخاطر مرتبطة بالمتحوّرة «أوميكرون» شديدة العدوى.
وأحصت روسيا 57212 إصابة جديدة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بعدما سجّلت أمس الجمعة 49513 إصابة، بحسب أرقام الحكومة.
وحذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، من أن بلاده لديها أسبوعان للاستعداد لتفشي «أوميكرون»، داعياً إلى تكثيف إجراء الفحوص والتطعيم.
وسجّلت العاصمة موسكو، بؤرة الوباء، حصيلة قياسية جديدة لليوم الثالث على التوالي، بلغت 16904 إصابات جديدة.
وتسجّل أعداد الإصابات ارتفاعاً حاداً منذ أيام.

المصدر: آ ف ب
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