إرجاء القمة العربية السنوية بسبب كورونا

أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، إرجاء القمة الدورية السنوية لجامعة الدول العربية على مستوى القادة والتي كان مقرراً انعقادها في 22 مارس المقبل بالجزائر، بسبب وباء كوفيد-19. ويتم تأجيل القمة للعام الثالث على التوالي. وقال زكي، في تصريحات متلفزة للإعلام، إنه "بالتشاور مع دولة الاستضافة، وهي الجزائر، كان لديهم تفضيل أيضاً (لتأجيل القمة) لأن هذه الفترة تشهد ارتباكاً بسبب وضع كورونا". ولم يكشف زكي الموعد الجديد للقمة العربية. وعقدت القمة السنوية الأخيرة لجامعة الدول العربية على مستوى القادة في مارس 2019 في تونس، وألغيت نسختا 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.