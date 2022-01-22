حميدتي يبحث في أديس أبابا تهدئة النزاع الحدودي

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

التقى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، في أديس أبابا وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بلاي، في أول زيارة لمسؤول كبير من الخرطوم إلى الدولة المجاورة بعد عام من التوتر في منطقة حدودية متنازع عليها، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السودانية.

وأوردت وكالة السودان للأنباء «سونا»، أن الفريق أول دقلو سيبحث «العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة».

وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ«الاتحاد»: «إن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تهدئة التوتر بينهما على الحدود، في ظل الأوضاع الداخلية الصعبة في كلا البلدين، وأيضاً في إطار مساعٍ دولية وإقليمية لتهدئة التوتر بين البلدين وفي الإقليم».

وأشارت المصادر إلى التصريحات الإيجابية التي أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي، الخميس الماضي، بشأن رغبته في التعاون والتكامل مع مصر والسودان في قضية «سد النهضة».

وقالت المصادر: إن آبي أحمد يرغب في التعاون مع السودان في أرض الفشقة المهمة بالنسبة لإثيوبيا، في ظل الوضع الحالي الذي لا تزال تواجه فيه التداعيات السلبية الواسعة لحرب تيجراي، إضافة إلى بحث قضية اللاجئين الإثيوبيين في السودان.

وأعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن دقلو «وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صباح اليوم» في زيارة رسمية تستغرق يومين، و«كان في استقباله بمطار بولي الدولي وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بلاي، ومدير المخابرات وعدد من المسؤولين في الحكومة الإثيوبية، إلى جانب طاقم السفارة السودانية بأديس أبابا، في مقدمتهم السفير جمال الشيخ».

وبعيد وصول نائب رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أديس أبابا أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تغريدة رحب فيها بدقلو، معرباً عن تقديره «للأواصر التاريخية العميقة التي تربط بين شعبينا الشقيقين، والتي لا يجوز فصلها مهما كانت الظروف».

وتابع آبي: «سوف نسعى ببذل قصارى جهدنا للحفاظ عليها ولتعزيزها بما فيه الخير لبلدينا ولأبناء شعبينا».