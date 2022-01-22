تصريحات جديدة بشأن جرعة رابعة من لقاح «كورونا»

أدلى وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ، اليوم السبت، بتصريحات جديدة بشأن الجرعة الرابعة من فيروس كورونا المستجد. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الوزير، وهو طبيب أيضاً، لا يتوقع أن تكون الجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد-19» إلزامية ما دام الشخص قد حصل على جرعة ثالثة من اللقاح، وذلك في حال ما قررت البلاد جعل التطعيم إجبارياً.وقال الوزير لصحيفة «راينيشه بوست»، إن «أي شخص حصل على ثلاث جرعات من اللقاحات المضادة لكورونا اليوم أو في المستقبل فهو يتمتع بتحصين أساسي جيد. الجرعات الثلاث حالياً ستكون كافية في حال أصبح التطعيم إلزامياً». وأضاف أن الحكومة الألمانية تعمل على «ضرورة تقديم دليل على التطعيم» بدلاً من الحث على التطعيم. تأتي هذه التصريحات، فيما أعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض، في وقت سابق اليوم السبت، زيادة غير مسبوقة في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا. وأوضح المعهد أن هذا المعدل، هو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام. وأضاف المعهد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 135 ألفاً و461 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 78 ألفاً و22 حالة يوم السبت الماضي.