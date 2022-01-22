خبيران يمنيان لـ"الاتحاد": ميليشيات الحوثي دمرت الأوضاع الصحية وأعادت الأمراض السارية
عناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية
السبت 22 يناير 19:01
شعبان بلال (القاهرة) قال خبيران يمنيان لـ"الاتحاد" إن ممارسات ميليشيات الحوثي الإرهابية تسببت في تدمير النُظم الصحية وعودة بعض الأمراض السارية التي كانت اليمن قد تخلصت منها مثل مرض شلل الأطفال، مؤكدين أن هذه الجماعة لها رؤية متطرفة لكل مواضيع الحياة وتحارب التعليم والصحة والإعلام. وأكد الباحث السياسي اليمني عبدالله إسماعيل أن جماعة الحوثي أثرت بشكل سلبي على كل المجالات المتعلقة بحماية الناس وعلى رأسها المجال الصحي الذي ناله القسط الكبير من الإرهاب الحوثي، ابتداء من استهداف المستشفيات وعسكرتها وتعريض المدن للحصار الذي يوقف عمل هذه المستشفيات مما يؤثر على حياة الناس وانتشار الأمراض. وأضاف لـ"الاتحاد" أن جماعة الحوثي الإرهابية تتعامل مع حملات التطعيم واللقاحات برؤية متطرفة وتعتبرها غزواً، وهو ما انعكس على تعامل هذه الميليشيات مع جائحة كورونا واللقاحات الأخرى بطريقة تشكيكية واستهداف القطاع الصحي. وشدد الباحث اليمني على أن هذه الجماعة بكل أفكارها تحمل كل الإشكالات المتعلقة بالرؤية المتطرفة لمواضيع الحياة. بينما أوضح إسماعيل أحمد، المحلل السياسي اليمني، أن الحرب خلفت الكثير من المآسي ستمتد آثارها لسنوات بل لعقود قادمة لكن أشدها فتكا وجرما بحق الإنسانية تلك التي تخلف وراءها كتائب من المشوهين والمعاقين حركيا ونفسيا من الأطفال حيث تتحدث الأرقام عن الآلاف وفقا لبعض منظمات الرصد المحلية. وأضاف لـ"الاتحاد" أن مركز الأطراف الصناعية وحده استقبل خلال عامين فقط بمدينة تعز 89 طفلًا منهم من يعاني من بتر في أطرافه السفلية والعلوية معا لكن الأرقام عن الجروح الجسدية وحدها لا تكفي لقياس الأضرار النفسية التي تتطلب جهدا كبيرا لتحديدها ومراكز متخصصة في التأهيل النفسي للسيطرة على آثارها. وأشار إلى أن الحوثيين يتعمدون زرع الألغام في كل المناطق التي يمرون منها بما فيها العامرة بالمنازل والآهلة بالسكان، مشيرا إلى أن الألغام تحصد إلى جانب القذائف التي يطلقونها على الأحياء، آلافا من الأبرياء جلهم من النساء والأطفال. ولفت إلى أن جماعة الحوثي تتحمل مآسي الحرب ذلك أنهم يستمرون في القتل والدمار كما لو كان هواية أو صفة بيولوجية تدفعهم لارتكاب الجرائم المروعة، موضحا أن جماعة الموت الحوثي صُممت لصناعة المآسي على نحو يصعب وصفه. لكن الأرقام تتحدث عن أعداد مهولة لضحاياها.