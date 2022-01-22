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انتخاب رئيس للحزب المسيحي الديمقراطي الألماني
فريدريش ميرتس، الزعيم الجديد للحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا
السبت 22 يناير 17:54

انتخب الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، اليوم السبت، السياسي الخبير في الشؤون الاقتصادية، فريدريش ميرتس، رئيساً جديداً له.
وخلال مؤتمر عام للحزب عقد افتراضياً، صوت 915 مندوباً من إجمالي 983 مندوباً لصالح ميرتس، وامتنع عن التصويت 16 مندوباً.
وبحسب البيانات، فإن ميرتس حصل على تأييد 94,62% من الأصوات.
وسيتعين تأكيد النتيجة رسمياً عبر الانتخاب بالبريد.
في ديسمبر الماضي، أجري أول استفتاء لأعضاء الحزب لاختيار قيادة الحزب، واختير ميرتس بنسبة 62,1% من الأصوات خلفاً لأرمين لاشيت، الذي أخفق في الانتخابات العامة كمرشح لشغل منصب المستشار. 
لذلك، تعتبر الانتخابات في المؤتمر العام للحزب إجراء شكلياً.بالإضافة إلى انتخاب رئيس الحزب، يعتزم المسيحيون الديمقراطيون أيضاً إعادة انتخاب قيادتهم العليا بالكامل، وذلك في أعقاب حصوله خلال الانتخابات الأخيرة على أسوأ نتيجة في تاريخه وهي 24,1% من الأصوات.

  • ماريو تشايا، الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا
    ماريو تشايا، الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا

وانتُخب ماريو تشايا النائب في البرلمان الألماني، أميناً عاماً للحزب. 
وكانت المستشارة السابقة أنجيلا ميركل ترأس الحزب المسيحي الديمقراطي، قبل أن تنسحب كلياً من المشهد السياسي.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
الحزب المسيحي الديمقراطي
فريدريش ميرتس
ماريو تشايا
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