أوكرانيا تتلقى مساعدة عسكرية أميركية في مواجهة روسيا
وصول مساعدات عسكرية أميركية إلى أوكرانيا
السبت 22 يناير 17:07
قالت السفارة الأميركية في كييف، في بيان اليوم السبت، إن أوكرانيا تلقت أول دفعة من مساعدات عسكرية أميركية للدعم الأمني بقيمة 200 مليون دولار أميركي. يأتي هذا بعد زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للبلاد الأيام الماضية، وسط قلق كييف وحلفائها الغربيين من حشد عشرات الألوف من القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا. وتنفي روسيا أنها تعتزم شن هجوم عسكري. كانت واشنطن قد وافقت في ديسمبر الماضي على برنامج المساعدات الذي يتضمن تقديم 200 مليون دولار. وكتبت السفارة على صفحتها على فيسبوك «ستواصل الولايات المتحدة تقديم مثل هذه المساعدات لدعم القوات المسلحة الأوكرانية في جهدها المتواصل للدفاع عن سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها». وقدم وزير الدفاع الأوكراني الشكر للولايات المتحدة على المساعدة.