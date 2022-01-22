73 قتيلاً باشتباكات متواصلة مع داعش في الحسكة

تستمر المعارك لليوم الثالث على التوالي بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق سوريا، على إثر هجوم للإرهابيين على سجن في مدينة الحسكة. وأسفرت الاشتباكات، حتى الآن، عن سقوط 73 قتيلاً أغلبهم من التنظيم المتطرف، وفق ما أفاد السبت المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأكّد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الاشتباكات أدت إلى مقتل نحو خمسين من عناصر التنظيم منذ بدء الهجوم على سجن «غويران» في مدينة الحسكة. وأفاد المرصد أن الإرهابيين هاجموا، ليل الخميس الجمعة، سجن «غويران» الكبير الذي يضم آلافاً من عناصر التنظيم المتشدد. تصدّت قوات سوريا الديمقراطية للهجوم. وقال فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن «الوضع الاستثنائي مستمر في السجن ومحيطه، وحالياً هناك اشتباكات في الجهة الشمالية لمحيط السجن».في مارس 2019، أعلن كلّ من قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بعد أن دحر آخر عناصره من آخر معقل لهم في بلدة «الباغوز» في شرق سوريا.