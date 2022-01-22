وزير الصحة الألماني يدعو إلى الإبقاء على تدابير مكافحة كورونا الحالية

قبل الجولة المقبلة من المشاورات بين الحكومة الاتحادية الألمانية وحكومات الولايات، دعا وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إلى الإبقاء على الإجراءات الحالية لمكافحة كورونا.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان سيتم تشديد الإجراءات خلال الاجتماع، قال لاوترباخ في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة اليوم السبت: «لا، لا أنصح بذلك. أؤيد الإبقاء على التدابير الحالية، أي عدم توسيعها»، محذراً في الوقت نفسه من أن تخفيف الإجراءات سيكون له عواقب فادحة، وقال: «كأننا نصب الزيت على النار ونسرع الموجة».

وأكد لاوترباخ أن بلاده تسير حالياً على النهج الصحيح في التعامل مع موجة المتحور أوميكرون رغم التزايد الحاد الحالي في أعداد الإصابات.

وقال: «قد لا يبدو الأمر كذلك بسبب الأعداد الهائلة في الإصابات، لكن الارتفاع يسير تقريباً على نفس ما كان متوقعاً مسبقاً، ويسير على نحو مُحكم. الأمر الحاسم هو أننا استطعنا تمديد فترة مضاعفة أعداد الإصابات من يومين إلى ستة أيام بفضل القواعد الصارمة نسبياً في ألمانيا».

وفي المقابل، لم يستبعد لاوترباخ زيادة الأعباء على وحدات العناية المركزة في المستشفيات وعرقلة العمل في أجزاء من البنية التحتية.