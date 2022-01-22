إجراء عملية قسطرة في القلب لرئيس المكسيك

قالت وزارة الداخلية المكسيكية في بيان إنه أجريت للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عملية قسطرة في القلب يوم الجمعة وتبين أنه بصحة جيدة.

وقال البيان "في هذا الإجراء تبين أن قلب وشرايين الرئيس في صحة جيدة وتعمل بشكل مناسب".

وكان لوبيز أوبرادور(68 عاما) قد أصيب بأزمة قلبية خطيرة في عام 2013 وتعافى في الآونة الأخيرة من ثاني مرة يصاب فيها بفيروس كورونا. وقالت الحكومة إن عملية القسطرة أجريت للرئيس كجزء من فحص يجريه كل ستة أشهر.

وقال الفريق الطبي إن النتائج الأخيرة أشارت إلى ضرورة إجراء قسطرة قلبية دون تقديم مزيد من التفاصيل حول سبب إجرائهم لهذا الاجراء الذي استغرق 30 دقيقة.

وقالت الحكومة إنه "لا حاجة إلى أي نوع آخر من التدخل" وأن لوبيز أوبرادور "بصحة جيدة".