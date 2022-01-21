114 دولة ومنظمة تدين الإرهاب الحوثي ضد الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت سفارة الإمارات لدى الولايات المتحدة في تغريدة على حسابها في «تويتر» أن أكثر من 114 دولة ومنظمة دولية اتخذت بالفعل موقف إدانة ضد عدوان ميليشيات الحوثي الإرهابي على الإمارات». وأرفقت مع التغريدة قائمة باللغة الإنجليزية للدول والمنظمات التي أشارت إليها.

وكانت ميليشيات الحوثي الإرهابية قد استهدفت عند الساعة العاشرة صباحاً، في يوم 17 يناير، منطقة المصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي، وهما عبارة عن بنية تحتية مدنية. وأسفرت الهجمات إلى انفجار ثلاثة صهاريج بترولية ووفاة 3 مدنيين، اثنان منهم من الجنسية الهندية والثالث من الجنسية الباكستانية، وإصابة 6 مدنيين آخرين. فيما أكد الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات.