الحكومة اليمنية تطالب واشنطن إدراج «الحوثيين» بقوائم الإرهاب

الرياض (وكالات)

جددت الحكومة اليمنية أمس، إدانتها للعمل الإرهابي الذي ارتكبته ميليشيات الحوثي بإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة تجاه الإمارات والسعودية وقتل المدنيين واستهداف الأعيان المدنية، مؤكدة أن استمرار هذه الأعمال الإرهابية تستدعي من الولايات المتحدة إعادة النظر بجدية بإدراج الميليشيات ضمن قوائم الإرهاب وتحميلها مسؤولية زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والإقليم، وداعية المجتمع الدولي لتوجيه رسالة واضحة وقوية لكل من النظام الإيراني وللميليشيات للكف عن العبث بأمن واستقرار المنطقة والعالم، مع تحذيرها بأن الصمت والتغاضي عن مثل هذه الأفعال الإرهابية شجع هذه الميليشيات على اختطاف السفن وزرع الألغام البحرية مهددة بذلك أهم طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

والتقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك أمس مبعوث الولايات المتحدة الأميركية الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، والقائمة بأعمال السفير الأميركي لدى اليمن كاثرين ويستلي. وخلال اللقاء، استعرض الطرفان مستجدات الأوضاع على ضوء التصعيد والعدوان العسكري المستمر من قبل الميليشيات الحوثية ضد المدنيين في اليمن ودول الجوار.

وجدد بن مبارك، إدانة الحكومة للعمل الإرهابي الذي ارتكبته الميليشيات الحوثية بإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقتل المدنيين واستهداف الأعيان المدنية. مؤكداً أن استمرار هذه الأعمال الإرهابية تستدعي من الولايات المتحدة إعادة النظر بجدية بإدراج الميليشيات الحوثية ضمن قوائم الإرهاب وتحميلها مسؤولية زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والإقليم.

وأشاد بن مبارك بدور الولايات المتحدة في ضبط ووقف شحنات الأسلحة التي يقوم النظام الإيراني بتهريبها إلى الميليشيات الحوثية في تحدي صارخ للمجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن. مؤكداً أن على المجتمع الدولي أن يرسل رسالة واضحة وقوية لكل من النظام الإيراني وللميليشيات الحوثية لتكف عن العبث بأمن واستقرار المنطقة والعالم. محذراً من أن الصمت والتغاضي عن مثل هذه الأفعال الإرهابية شجع هذه الميليشيات على اختطاف السفن وزرع الألغام البحرية مهددة بذلك أهم طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

واستعرض بن مبارك، الانتصارات التي حققها الجيش اليمني وألوية العمالقة بدعم كبير وإسناد من قوات التحالف العربي وفي المقدمة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في كل من مأرب وشبوة. مجدداً في ذات السياق التزام الحكومة اليمنية بالسعي نحو إحلال السلام الشامل والدائم في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث.

من جانبه أعرب مبعوث الولايات المتحدة عن إدانة بلاده للتصعيد الذي تقوم به الميليشيات الحوثية في اليمن وللهجوم الإرهابي الذي استهدفت به مناطق ومنشآت مدنية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. مشدداً على أن الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية غير مقبولة. وأكد المبعوث الأميركي، موقف بلاده بدعم كافة الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل في اليمن. مجدداً دعم بلاده للحكومة الشرعية ولوحدة واستقرار وأمن اليمن.