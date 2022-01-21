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اجتماع عاجل لـ«الجامعة» غداً لإدانة اعتداءات «الحوثيين»
اجتماع عاجل لـ«الجامعة» غداً لإدانة اعتداءات «الحوثيين»
السبت 22 يناير 01:31

القاهرة (وكالات) 

يعقد غداً الأحد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين لإدانة هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على أبوظبي يوم الاثنين الماضي. وقالت مصادر، إنه حسب مذكرة أرسلتها الإمارات إلى الجامعة، سينعقد الاجتماع عند الحادية عشرة صباحاً بتوقيت القاهرة برئاسة الكويت.
وكان مجلس الأمن الدولي انعقد بناء على دعوة الإمارات التي أدانت في رسالة إلى النرويج، رئيسة مجلس الأمن الدولي استهداف الميليشيات الحوثية المدنيين والأعيان المدنية على الأراضي الإماراتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وأدان مجلس الأمن هجمات الحوثيين بشكل قاطع وبالإجماع بصوت واحد.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أدان بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية لمناطق ومنشآت مدنية في الإمارات. وأكد في بيان ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفاً واحداً في مواجهة هذا العمل الإرهابي الذي يُهدد السلم والاستقرار الإقليمي.

الإمارات
ميليشيات الحوثي
جامعة الدول العربية
الجامعة العربية
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