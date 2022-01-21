باريس: استمرار المعركة ضد الإرهاب بغرب أفريقيا

باريس (أ ف ب)

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي أنه يتعيّن على فرنسا «إيجاد الطريق» لمواصلة هدف مكافحة الإرهابيين في غرب أفريقيا، وذلك في ظل الأزمة المفتوحة مع المجلس العسكري في مالي. وقالت الوزيرة: «في منطقة الساحل، لا يزال الوضع الأمني صعباً، وهو الآن معقد بسبب الوضع السياسي في مالي غير المواتي».

وأضافت: «سيتعين علينا إيجاد الطريق، على الرغم من هذه الصعوبات، لمتابعة المهمة التي وضعناها لأنفسنا، والتي تطلب دول غرب أفريقيا دعمنا لها: مكافحة الإرهاب».

ومن خلال مشاركتها العسكرية بقوة في منطقة الساحل مع دول مجموعة الخمس، التي تضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وموريتانيا، تؤكد فرنسا أهمية التعاون مع دول غرب أفريقيا في مكافحة الإرهابيين، بينما تعاني العديد من الدول المجاورة لمالي من العنف، مثل ساحل العاج وتوغو وبنين.

وتابعت الوزيرة الفرنسية: «أكثر من أي وقت مضى، لدينا مسؤولية نتحملها تجاه هذه البلدان، وكذلك تجاه جميع الشركاء، خصوصاً الأوروبيين الذين ينخرطون معنا في منطقة الساحل».

ولا ينوي المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة في 2020 في مالي على إثر انقلاب، إعادة السلطة إلى المدنيين على المدى القصير. وقد أثار ذلك غضب بلدان مجموعة دول غرب أفريقيا «إيكواس»، التي تبنت عقوبات كبيرة ضد باماكو.

ويُرجح أن يلجأ الاتحاد الأوروبي إلى الخطوة نفسها، في ظل ضغط فرنسا.

وبطلب من باريس، وافق عدد من الدول الأوروبية على الانخراط في مالي خلال العامين الماضيين، ولا سيما من خلال المشاركة في قوة «تاكوبا» المشتركة، والتي تجمع القوات الخاصة الأوروبية لمواكبة القوات المالية في القتال.