مقتل العشرات بهجمات «داعشية» في سوريا والعراق

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

شهد شمال شرق سوريا، أمس، اشتباكات عنيفة بين القوات الكردية ومقاتلين من تنظيم «داعش» الإرهابي، تسببت بمقتل 62 مقاتلاً من الطرفين وخمسة مدنيين، بعد هجوم نفذه التنظيم على سجن، وأدى إلى فرار عدد من الإرهابيين المعتقلين فيه.

وفي العراق، وفي تحرك لمجموعة أخرى من تنظيم «داعش»، قتل 11 جندياً في هجوم استهدف مقراً للجيش العراقي فجر أمس، في محافظة ديالى شمال شرق بغداد، كما ذكر مسؤول عسكري محلي.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الإرهابيين هاجموا ليل الخميس إلى الجمعة سجن غويران الكبير في مدينة الحسكة، الذي يضم آلافاً من عناصر التنظيم.

وهو الهجوم الأكبر الذي يشنه تنظيم «داعش» منذ دحره في سوريا في مارس 2019.

وتصدّت قوات سوريا الديمقراطية وعمادها مقاتلون أكراد، للعملية. ودارت اشتباكات بين الطرفين، وأوقعت، وفق المرصد، 39 قتيلاً من تنظيم «داعش» و23 من القوات الأمنية الكردية وخمسة مدنيين.

وتواصلت الاشتباكات داخل السجن وفي محيطه أمس، بحسب المرصد الذي يستقي معلوماته من شبكة واسعة من المصادر في سوريا.

وتبنى تنظيم «داعش» عبر وكالة أعماق على تطبيق تلغرام «الهجوم الواسع» على السجن بهدف «تحرير المحتجزين بداخله»، مشيراً إلى أن «الاشتباكات لا تزال جارية في محيط السجن وأحياء أخرى».

وأشار المرصد إلى أن سجناء لم يحدد عددهم تمكنوا من الفرار، ولا يزال «العشرات» منهم «طليقين»، فيما تم القبض «على نحو مئة».

وتسببت عملية التنظيم بحال من الفوضى في الحسكة، وبانقطاع التيار الكهربائي، وهو ما اضطر مئات الأشخاص إلى مغادرة المنطقة.

وقالت أم إبراهيم، البالغة 38 عاماً، وهي تغادر منزلها في حي الغويران: «المنطقة تشهد منذ أمس إطلاق نار وتحليق طيران واشتباكات وقتل شباب». وأضافت: «الوضع سيئ جداً، لقد غادرنا بيتنا بسبب الاشتباكات، وخفنا على أطفالنا». وأشارت إلى أن تنظيم «داعش» «قتل أربعة شبان» من جيرانها «بينهم شقيقان».

وتحصّن مقاتلو التنظيم في منازل المدنيين في حيّ الزهور القريب من السجن، واتخذوها «خنادق» لهم، بحسب بيان لقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، مستخدمين «المدنيين دروعاً بشرية»، فيما كانت القوات الكردية تطارد السجناء الفارين، وتسعى إلى استعادة السيطرة الكاملة على الحيّ.

وأعلنت قوات «قسد» أنها «أحبطت محاولة فرار جماعية أخرى» أمس، موضحة أنها «ألقت القبض على 89 مرتزقاً في محيط السجن» بعدما «طوقتهم».

وذكرت في بيانها أن «خلايا التنظيم» في حيّ الزهور «تطلق النار بشكل مكثف في محاولة لتوجيه رسائل أمل إلى المعتقلين داخل السجن».

ويضم سجن غويران نحو 3500 سجين من عناصر وقيادات تنظيم «داعش»، استناداً إلى المرصد.

وأكد التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة الإرهابيين وقوع الاشتباك، مشيرة إلى وقوع خسائر في صفوف القوات الكردية.

واعتبر التحالف، في بيان، أن «داعش» لا يزال يشكل خطراً وجودياً، ولا يمكن السماح له بأن يجدد نفسه.

ورأت المحللة في مجموعة الأزمات الدولية دارين خليفة أن «عمليات الفرار من السجون، وأعمال الشغب داخلها شكلت عنصراً أساسياً في معاودة داعش الظهور في العراق، وتشكل اليوم تهديداً خطيراً في سوريا».

وأشارت إلى أن عدداً من السجون في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد السوريون، والتي يُحتجز فيها قسم كبير من عناصر التنظيم، هي أصلاً مدارس تُستخدم سجوناً وغير مناسبة تالياً لاحتجاز معتقلين مدة طويلة.

وتضم السجون الواقعة في المناطق الواسعة التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا نحو 12 ألف إرهابي من نحو 50 جنسية، وفق السلطات الكردية.

وفي مارس 2019، أعلن كلّ من قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي إسقاط سيطرة تنظيم «داعش» على مساحات واسعة في العراق وسوريا، وذلك بعد أن دحر آخر مقاتلي التنظيم من آخر معقل له في بلدة الباغوز في شرق سوريا.

ومنذ ذلك الحين، انكفأ مقاتلو التنظيم بشكل رئيسي في خلايا متعددة إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص، وسط البلاد، ودير الزور في الشرق عند الحدود مع العراق.

وكان العراق أعلن في أواخر 2017 انتصاره على تنظيم «داعش» بعد طرد الإرهابيين من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في 2014، فيما قتل زعيم التنظيم في عام 2019.

وتراجعت مذاك هجمات التنظيم بشكل كبير، لكن القوات العراقية ما زالت تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وفي البادية، لا سيما في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى حيث وقع هجوم الجمعة.

وقال مسؤول عراقي في ديالى: إن «11 جندياً، بينهم ضابط برتبة ملازم قتلوا في هجوم لعناصر تنظيم داعش بأسلحة مختلفة بينها خفيفة».

ورجح أن يكون هؤلاء «استغلوا وعورة المنطقة وانخفاض درجات الحرارة» لتنفيذ هجومهم.

وأكد محافظ ديالى مثنى التميمي لوكالة الأنباء العراقية الهجوم، موضحاً أنه استهدف «أفراداً من الفرقة الأولى».



الكاظمي: إعادة تقييم قيادات الأجهزة الأمنية في ديالى

دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة، أمس، إلى المباشرة بإعادة تقييم لقيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية في محافظة ديالى، بعد مقتل 11 عسكرياً عراقياً في هجوم لتنظيم «داعش» على مقر للجيش العراقي. كما دعا الكاظمي، خلال اجتماع طارئ للقيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة العمليات المشتركة، إلى «تشكيل لجان تفتيش لمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة فيما يتعلق بالخطط العسكرية واستكمال المتطلبات العسكرية»، حسب بيان للحكومة العراقية.

وتوعد الكاظمي «بمحاسبة كل المقصرين، مهما كانت مناصبهم ورتبهم في ضوء النتائج النهائية للتحقيقات، وأن دماء العراقيين ودماء شبابنا ليست رخيصة، ومسؤوليتنا حماية الدم العراقي وتعزيز أمن البلد واستقراره». وتعهد بالثأر لدماء الضحايا «عبر عمليات عسكرية لملاحقة فلول داعش الإرهابي والإطاحة بقياداته».

وقال الكاظمي: «إن فلول داعش قد قُصم ظهرها، وباتت ترتكب الجرائم عشوائياً، بعد أن خسرت كلّ وجودها على الأرض، وتساقطت جحورها الواحد تلو الآخر تحت أقدام قواتنا المسلحة».

وشدّد على «ضرورة عدم تكرار مثل هذه الخروقات الأمنية، ووجه الأجهزة الاستخبارية، والأمن الوطني بمضاعفة الجهد الاستخباري، وتعزيز التنسيق الأمني بين الأجهزة العسكرية والأمنية كافة». وبحسب البيان، جرى خلال الاجتماع استعراض النتائج الأولية للتحقيقات التي كان القائد العام للقوات المسلحة، وجّه بإجرائها بعد الحادث مباشرة.

كما شهد الاجتماع استعراض التطورات الأمنية في عموم البلاد، وعلى الحدود ومضاعفة الجهد الأمني على الحدود العراقية السورية، بعد الأحداث التي شهدها سجن الحسكة السورية.