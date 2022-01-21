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خفر السواحل التونسي ينتشل 4 جثث ويبحث عن 7 مفقودين
خفر السواحل التونسي ينتشل 4 جثث ويبحث عن 7 مفقودين
السبت 22 يناير 01:31

تونس (أ ف ب) 

انتشلت قوات خفر السواحل التونسيين أربع جثث وتواصل عمليات بحث عن سبعة مهاجرين، إثر غرق مركبهم قبالة سواحل جزيرة قرقنة وسط-شرق تونس وعلى متنه 32 شخصاً. وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي: «غرق مركب قبالة سواحل جزيرة قرقنة في الليلة الفاصلة بين 19 و20 يناير وكان على متنه 32 مهاجراً، وفقاً لشهادة الناجين».
وأضاف الجبابلي: «تم إنقاذ 21 وانتشال جثة في مرحلة أولى»، ثم انتشلت قوات خفر السواحل الخميس والجمعة ثلاث جثث إضافية، من بينهم طفلة تبلغ من العمر حوالي 10 أعوام و«جاري البحث عن المفقودين الباقين».
وكل المهاجرين من الجنسية التونسية وكانوا متجهين نحو السواحل الأوروبية.
وإيطاليا هي إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال أفريقيا، وخصوصاً من تونس وليبيا، مع ارتفاع عدد المغادرين بشكل حاد مقارنة بالسنوات السابقة.
وحسب إحصاءات أممية، فإن أكثر من 2500 شخص لقوا حتفهم أو احتسبوا في عداد المفقودين في عام 2021 لدى محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية.

تونس
المهاجرين
الهجرة إلى أوروبا
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