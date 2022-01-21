القاهرة تتأهب لاستضافة اجتماع دول جوار ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ«الاتحاد» عن مشاورات تقوم بها مصر لاستضافة الاجتماع المقبل لدول جوار ليبيا، خلال الأسابيع المقبلة، لبحث آخر التطورات الراهنة في الأراضي الليبية، ودعم سبل تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد بعد تعثر إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر الماضي.

وأشارت المصادر إلى وجود تخوف لدى دول جوار ليبيا من تعثر المسار العسكري عقب مخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية «5+5»، والتي شددت على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد في أقرب وقت ممكن.

وأكدت المصادر الدبلوماسية وجود توافق بين دول جوار ليبيا على ضرورة الدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بحد أقصى نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن عدم إجراء الانتخابات سيؤدي لتعثر العملية السياسية وعودة الانقسام بين المؤسسات التي نجحت حكومة الوحدة في توحيد ما يقرب من 90 في المئة منها خلال العام الماضي.

واحتضنت الجزائر، في أغسطس الماضي، اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي بمشاركة سبع دول من المنطقة، والذي عقد للتباحث حول مساندة ليبيا على إنهاء أزمتها وحل الخلافات بين الأطراف السياسية، ودعمها لتذليل العقبات التي تحول من دون إجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد، من أجل إنقاذ «خريطة الطريق» الأممية والعملية السياسية بالبلاد. وأكد المشاركون حينها ضرورة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، إلى جانب توحيد المؤسسة العسكرية كأولويات لحلحلة الأزمة الليبية.

وفي طرابلس، حذرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الجهات التابعة لها كافة من هجمات إرهابية محتملة، قد تستهدف التجمعات والمنشآت العامة والمقار الأمنية والأهداف الحيوية، داعية إلى اليقظة ومراقبة المشبوهين والوافدين ورصد تحركاتهم ورفع الحس الأمني.

ونقلت وسائل إعلام محلية ليبية، عن وزارة الداخلية، وجود تقارير ومعلومات أمنية دقيقة تحذر من هجمات إرهابية قد تستهدف التجمعات البشرية.

وكانت مصادر عسكرية ليبية حذرت في تصريحات لـ«الاتحاد»، يوم الأربعاء الماضي، من عودة تنظيم «داعش» الإرهابي للتموضع في عدد من مدن الجنوب الليبي، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض الدول التي ترتبط بحدود من جنوب ليبيا، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود المشتركة كافة، لمواجهة أي محاولة من عناصر التنظيم المتطرف لإحياء مشروعه الإرهابي في المنطقة.

في السياق ذاته، أعلن آمر التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، القبض على عصابة تمتهن التجارة في الأسلحة والتعامل مع جماعات متطرفة في الجزائر ومالي، مؤكداً أن وحدة الكتيبة الصحراوية باللواء «106 مجحفل»، ألقت القبض على العصابة بعد إعداد كمين محكم بالقرب من حدود الجزائر، فيما ضُبطت أسلحة ومواد متفجرة مع أفراد العصابة.

وأشار المحجوب إلى إحالة أفراد العصابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتقديمهم إلى العدالة، لم يذكر جنسية المقبوض عليهم أو عددهم، موضحاً أن ذلك يأتي في نطاق عمل دوريات عسكرية تجوب الصحراء لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من تهريب بشر وأسلحة ووقود.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس، ضبط قارب يقل 100 مهاجر غير شرعي قبالة ميناء شركة مليتة غرب البلاد، مشيرة إلى أن القارب جرى ضبطه من قِبل الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن صبراتة، وبالتعاون مع حرس السواحل بنقطة مليتة للغاز.

وأوضحت الداخلية الليبية أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، بينهم أطفال ونساء، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم والتحفظ عليهم إلى حين إحالتهم لجهات الاختصاص.