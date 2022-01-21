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تشديد الأمن في إسلام آباد بعد اعتداء لاهور
الشرطة الباكستانية
السبت 22 يناير 00:22

قالت الشرطة الباكستانية إنه تم تشديد الإجراءات الأمنية، اليوم الجمعة، في العاصمة إسلام أباد، غداة هجوم في لاهور (شرق) قتل فيه ثلاثة أشخاص وأصيب 22 آخرون.
وصرح نعيم إقبال متحدثاً باسم الشرطة "تم تعزيز الأمن. وستتولى عناصر الشرطة باللباس العسكري والمدني عمليات المراقبة كل يوم في المدينة وخصوصاً في جميع الأماكن المزدحمة مثل الأسواق".
تبنت إحدى الحركات، الهجوم الذي وقع الخميس في لاهور ثاني أكبر مدن باكستان واستهدف موظفي مصرف في منطقة التسوق القديمة في "أناركالي".
وارتفعت حصيلة هجوم الخميس، اليوم الجمعة، إلى ثلاثة قتلى بعد وفاة شخص متأثراً بجروحه.
وتواجه باكستان منذ عدة أسابيع عودة حركة طالبان الباكستانية بقوة.
أعلنت حركة طالبان باكستان، مسؤوليتها عن عدة هجمات منذ بداية الأسبوع بما في ذلك هجوم الاثنين ضد نقطة تفتيش للشرطة في إسلام آباد أسفر عن مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين.

المصدر: وكالات
باكستان
إسلام آباد
إجراءات أمنية
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