عقوبات أميركية جديدة على شبكة مرتبطة بـ«حزب الله»

واشنطن (وكالات)

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، عقوبات جديدة على شبكة دولية تضم 3 لبنانيين و10 كيانات، في إطار عقوبات تتعلق بالإرهاب الدولي مرتبطة بميليشيات «حزب الله» اللبناني.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في منشور على موقعها على الإنترنت: إن الوزارة استهدفت 3 لبنانيين و10 كيانات، في إطار عقوبات تتعلق بالإرهاب الدولي. وأوضح الإشعار أن أحدث عقوبات الوزارة تستهدف عادل دياب وعدنان عياد وجهاد عدنان عياد. وكانت واشنطن فرضت، يوم الثلاثاء الماضي، عقوبات على ثلاثة من رجال الأعمال على صلة بميليشيات «حزب الله».

وقالت الوزارة في بيان: «إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية حدد 3 مرتبطين بحزب الله وشركة سفر تتخذ من لبنان مقراً لها».

وأشارت إلى أنه «جرى إدراج عادل دياب، وعلي محمد الداون، وجهاد سالم العلم، وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة على قائمة العقوبات».

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني أزمة غير مسبوقة، فيما يعرقل «حزب الله» الإصلاحات الاقتصادية، ويمنع التغيير الذي يحتاجه الشعب اللبناني بشدة.

وبينت الوزارة أن «رجال أعمال مثل أولئك المدرجين اليوم، يحصلون على دعم مادي ومالي من خلال القطاع التجاري المشروع لتمويل الأعمال الإرهابية للحزب».

ونتيجة للعقوبات، فإن جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد والكيانات المذكورة أعلاه، وأي كيانات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المئة أو أكثر من قبلهم، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، في الولايات المتحدة أو التي في حوزة أو سيطرة أشخاص أميركيين، يجب حظرها وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.

وصنفت الولايات المتحدة «حزب الله» كمنظمة إرهابية أجنبية في 8 أكتوبر 1997، وباعتباره إرهابياً عالمياً في 31 أكتوبر 2001.

وفي مايو الماضي، طالبت واشنطن حكومات العالم باتخاذ إجراء ضد جماعة «حزب الله» الإرهابية، بينما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بـ«حزب الله» ومؤسسة «القرض الحسن» المالية التابعة له.

وتفاقم أنشطة ميليشيات «حزب الله» معاناة الشعب اللبناني، بحسب الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين غريفيث، التي شددت في تصريحات سابقة على أن العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية مدعومة بالأدلة.

وأكدت غريفيث أن الحزب يشكل أحد الأسباب الرئيسة التي أدّت إلى مُفاقمة أزمات لبنان. ويتزايد اعتراف العالم بحقيقة الحزب كلّ يوم، فهو ليس مدافعاً عن لبنان كما يزعم، وإنّما هو منظمة إرهابية مكرّسة لدفع أجندة خبيثة، وتهدد أنشطته الإرهابية وغير المشروعة أمن لبنان واستقراره وسيادته.

وأقدمت دول كثيرة خلال العامين الماضيين، على تصنيف الميليشيات منظمة إرهابية، بجناحيها السياسي والعسكري.

ولا يزال النفوذ السام لميليشيات «حزب الله»، يقف حجر عثرة أمام إنجاح أي خطط للإصلاح الاقتصادي في لبنان، أو توفير شبكات حماية اجتماعية للبنانيين.

وبحسب محللين اقتصاديين، في تصريحات نشرها موقع «فرونت لاين» الإخباري الإلكتروني: «لا يمكن وضع أي خطة اقتصادية مجدية في لبنان، طالما ظلت ميليشيات (حزب الله) الإرهابية جزءاً من الحكومة» هناك.