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وفد من «طالبان» يزور النرويج غداً
أرشيفية
السبت 22 يناير 01:31

أوسلو (وكالات) 

في أول زيارة معروفة لهم إلى الغرب منذ عودتهم إلى السلطة في أفغانستان، ينتظر وصول وفد من حركة «طالبان» غداً إلى النرويج، لعقد اجتماعات تركز على الوضع الإنساني الحرج في البلاد وعلى حقوق الإنسان.
وأعلنت وزارة الخارجية النرويجية، أمس، أن وفدًا من حركة طالبان سيزور أوسلو بين 23 و25 يناير لعقد لقاءات تتمحور حول الأزمة الإنسانية في أفغانستان وحقوق الإنسان. وقالت الخارجية، في بيان: إنه من المقرر أن يلتقي الوفد في أوسلو ممثلين عن السلطات النرويجية ودولاً حليفة أخرى، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني.
وأوضحت الوزارة أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي ستكون ممثلة في الاجتماع.

طالبان
حركة طالبان
أفغانستان
النرويج
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