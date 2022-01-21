«القاعدة» تعلن مقتل مساعد ابن لادن بضربة أميركية

عدن (وكالات)

أعلن تنظيم «القاعدة»، أمس، مقتل أحد قيادييه العسكريين في ضربة أميركية باليمن، حسبما أفاد موقع «سايت».

وقالت ريتا كاتز، مديرة الموقع الذي يراقب أنشطة جماعات مسلحة على الإنترنت: إن التنظيم لم يذكر أي تاريخ أو مكان قتل صالح بن سالم بن عبيد عبولان، المعروف أيضاً باسم أبو عمير الحضرمي، الذي كان من بين مساعدي زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن.

وأشارت إلى تقارير على «تويتر» عن غارة جوية أميركية أسفرت عن مقتل ثلاثة من مقاتلي التنظيم يوم 14 نوفمبر.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في فبراير الماضي، اعتقال زعيم التنظيم في جزيرة العرب، خالد باطرفي، ومقتل نائبه، سعد عاطف العولقي، خلال «عملية أمنية في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية في أكتوبر الماضي».

وذكر تقرير الأمم المتحدة آنذاك أنه «إضافة إلى خسائرها على مستوى القادة، فإن القاعدة في جزيرة العرب تعاني من تآكل في صفوفها بسبب الانشقاقات، لاسيما بعد الضربات والهزائم الكبرى التي تلقتها في محافظة البيضاء باليمن».

وأوضح التقرير أن «شبكة القاعدة العالمية تواجه تحدياً جديداً وملحاً فيما يتعلق بقيادتها وتوجهها الاستراتيجي، بعد فترة استثنائية من استنزاف كبار قادتها» في أفغانستان ومالي والصومال واليمن ومحافظة إدلب السورية. وبحسب القيادة المركزية الأميركية، لم يتم تنفيذ أي غارات جوية عسكرية أميركية في اليمن بين عامي 2020 و2021، الذي شهد في السابق ضربات جوية متعددة كل عام ضد أعضاء تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.