الأمم المتحدة: المساعدات الغذائية بلغت «أدنى مستوى» في تيغراي

نيروبي (وكالات)

أعلنت وكالة تابعة للأمم المتحدة أن توزيع المساعدات الغذائية لم يكن يوماً على هذا المستوى من التراجع في منطقة تيغراي الإثيوبية التي تشهد حرباً منذ أكثر من 14 شهراً، مؤكدة أن مخزونات المواد الغذائية المدعمة للأطفال الذين يعانون سوء التغذية قد نفدت.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوشا»، في تقريره الأخير حول الوضع الإنساني في إثيوبيا: «إن عمليات توزيع المواد الغذائية بلغت أدنى مستوياتها على الإطلاق في تيغراي، حيث نفدت مخزونات الغذاء والوقود بالكامل تقريباً».

وتؤكد المنظمة أنه لم تكن هناك أيّ عمليات نقل ممكنة للمساعدات منذ 14 ديسمبر بين سيميرا عاصمة منطقة عفار المجاورة، وميكيلي عاصمة تيغراي، المحور الرئيسي للمساعدات الإنسانية، خصوصاً بسبب المعارك.

وبذلك علق أكثر من 2400 طن من المساعدات الغذائية وكذلك المعدات في سيميرا، بحسب «أوشا».

وتعاني تيغراي من نقص حاد في الوقود أيضاً، ولم يتم السماح بتوريد أي كمية من هذه المادة منذ الثاني من أغسطس باستثناء شاحنتين تابعتين لبرنامج الغذاء العالمي، حسبما قالت المنظمة.

وأضافت: «حسب برنامج الأغذية العالمي، نفد الآن مخزون المواد الغذائية المدعمة لعلاج الأطفال والنساء الذين يعانون سوء التغذية». وتابعت: «إن إجمالي 1338 شاحنة وصلت إلى المنطقة منذ 12 يوليو، وهو ما يمثل أقل من 10 في المئة من الشحنات المطلوبة لتلبية الحجم الهائل من الاحتياجات الإنسانية لـ5.2 مليون شخص، أي 90 في المئة من سكان تيغراي».

واندلعت الحرب في نوفمبر 2020 في منطقة تيغراي، بعد أشهر من التحدي بين الحكومة الفيدرالية التي يرأسها رئيس الوزراء آبي أحمد والحزب الحاكم السابق في المنطقة، جبهة تحرير شعب تيغراي.

وامتد القتال إلى منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين قبل هجوم مضاد للحكومة في الأسابيع الأخيرة. ثم انسحب المتمردون إلى تيغري، وأعلن آبي أحمد أن الجيش لن يُلاحقهم هناك.

ويأمل المجتمع الدولي حالياً في التوصل إلى اتفاق بين المعسكرين لإنهاء القتال، الذي أدى إلى نزوح الملايين، وقادَ بحسب تقديرات الأمم المتحدة مئات آلاف الأشخاص إلى حافة المجاعة.

وأشادت الوزيرة البريطانية المكلفة الشؤون الإفريقية فيكي فورد، إثر زيارة لإثيوبيا استغرقت 24 ساعة، بالدعوة الأخيرة من جانب السلطات لإجراء حوار وطني والإفراج عن شخصيات معارضة.

وقالت في بيان: «إن المملكة المتحدة تواصل دعوة جميع الأطراف إلى وقف القتال والاستعداد لدعم عملية السلام».