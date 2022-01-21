«التحالف»: مقتل 90 «حوثياً» في عمليات استهداف بمأرب

الرياض، عدن (وكالات)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، تنفيذ 28 عملية استهداف ضد ميليشيات «الحوثي» الإرهابية في مأرب آخر 24 ساعة، موضحاً، في بيان، أن استهدافات مأرب دمرت 13 آلية عسكرية للميليشيات وقتلت أكثر من 90 عنصراً.

وبعدما أعلن التحالف، أمس الأول، بدء تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات ميليشيات «الحوثي» في عدد من المحافظات اليمنية، تمكنت قوات الجيش اليمني ومقاتلو القبائل، من التصدي لعدة هجمات شنها الانقلابيون جنوب محافظة مأرب، في محاولة منهم لاستعادة المواقع التي خسروها خلال الأيام الماضية. وأفادت وسائل إعلام محلية، أمس، بأن قوات الشرعية أفشلت عدة هجمات على جهات عدة من المحافظة، وكبّدت الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والعدّة.

وأتت هذه التطورات بعد إعلان محافظ مأرب، سلطان العرادة، أن مختلف الجبهات في اليمن تشهد تحولاً لصالح قوات الشرعية، مشيراً إلى تحقيق انتصارات قوية مؤخراً جنوب مأرب. وأكد أن الانتصارات الأخيرة هي انعكاس لإطلاق عملية «حرية اليمن السعيد»، مقدماً الشكر لألوية العمالقة على الجهد الذي قدموه لتحرير الكثير من المناطق.

كما رأى أنه لو كانت سقطت مأرب لانتهت الشرعية في اليمن، داعياً لتكاتف الجميع في اليمن لمحاربة ميليشيات «الحوثي» الإرهابية وأعوانها.

وأوضح أن المقاومة ورجال القبائل شاركوا الجيش اليمني في الدفاع عن مأرب، مشدداً على أن استهداف ميليشيات الحوثي للمدنيين يثبت أنها منظمة إرهابية.

كذلك أشار إلى أن استقبال النازحين في المحافظة مسؤولية لا يمكن التخلي عنها، لافتاً إلى أن الشرعية تعاني من مشكلة اقتصادية صعبة ونحتاج لتعاون دولي لدعمها.

وجاءت تلك العمليات، بعد أن كثفت الميليشيات منذ بداية العام الماضي، هجماتها على مأرب الغنية بالنفط والغاز، على الرغم من كافة التحذيرات الدولية والأممية من المخاطر المحدقة بحياة آلاف النازحين.

ويعيش في مدينة مأرب حالياً ما يقارب 3 ملايين شخص، من بينهم نحو مليون فروا من مناطق أخرى في اليمن.

وفيما تواجه الميليشيات خسائر فادحة على مختلف جبهات القتال، داهمت كلية الطب بجامعة صنعاء، إحدى أكبر الجامعات الحكومية اليمنية الخاضعة لسيطرتها، واعتدت على الطلاب.

وقالت مصادر: إن طلاب وطالبات كلية الطب نظموا مظاهرة احتجاجية داخل الكلية، للمطالبة بتأجيل الاختبارات النهائية للتيرم الأول، وبسبب تأخير نتائج التظلمات والبطاقات الجامعية وعدم حل بعض الإشكالات الخاصة بهم. كما أضافت أن القيادي «الحوثي»، حسن المحبشي، الذي عينته عميداً للكلية رفض وتجاهل تلك المطالب، واستدعى مسلحين «حوثيين» لقمع الطلاب المحتجين.

ولفتت المصادر إلى أن مسلحي الميليشيات اعتدوا على عدد من الطلاب المحتجين واعتقلوا آخرين، وقمعوا المظاهرة وأطلقوا الرصاص الحي داخل حرم الكلية، تخوفاً من تحولها إلى مظاهرات احتجاجية واسعة لرفض الميليشيات «الحوثية».

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مرئياً يظهر اعتداء مسلحي الميليشيات «الحوثية» على الطلاب والطالبات وإثارة الفزع والخوف والتدافع في صفوف الطالبات داخل حرم الكلية.

من جانبه، وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اعتداء ميليشيات «الحوثي» الإرهابية على طلاب وطالبات كلية الطب بجامعة صنعاء بـ«الهمجي»، واعتبره «أنموذجاً للإرهاب المنظم الذي تمارسه الميليشيات على المدنيين في العاصمة المختطفة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، ومساعيها لإخضاع إرادتهم بالقوة والسلاح».

وقال في تغريدات على صفحته بموقع «تويتر»: إن المشاهد المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي وشهادات طلبة الكلية أكدت اعتداء عناصر الميليشيات «الحوثية» على الطلاب والطالبات المحتجين، وتوجيه السلاح لتهديدهم، واعتقال عدد منهم، وإطلاق الشتائم بحق الطالبات المشاركات في الاحتجاجات.

وأكد وزير الإعلام اليمني، أن هذه الممارسات الإجرامية امتداد للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات «الحوثي» بحق اليمنيين بشكل يومي، والتي تؤكد أنها تنظيم إرهابي لا يختلف عن «القاعدة» و«داعش»، مطالباً بضرورة إعادة إدراجها وقياداتها في قوائم الإرهاب، ودعم جهود الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب.